Практический экзамен на водительские права: какой тип коробки передач выбрать

Выбор автомобиля для сдачи практического экзамена - один из ключевых моментов для будущих водителей. Особое внимание стоит обратить на тип коробки передач, ведь именно от этого зависит, на каком транспортном средстве вы сможете сдавать экзамен, пишет ГСЦ МВД.

Какой экзамен можно сдавать: "механика" или "автомат"

Правило простое:

если обучение проходило на автомобиле с автоматической коробкой передач - сдавать экзамен можно только на "автомате";

если обучение было на механической коробке - экзамен разрешено сдавать как на "механике", так и на "автомате".

То есть выбор шире имеют лишь те кандидаты, которые учились на механической коробке передач.

Важный нюанс при записи

Если вы записываетесь на экзамен и планируете сдавать его на автомобиле автошколы, тип коробки передач в системе записи не указывается. Это означает, что:

кандидат в водители должен самостоятельно договориться с автошколой;

необходимо обеспечить подачу нужного автомобиля в сервисный центр МВД в день экзамена.

При этом аренда автомобиля автошколы оплачивается отдельно и не входит в стоимость сдачи экзамена.

Альтернатива - автомобиль сервисного центра

Сдавать экзамен можно и на транспорте сервисного центра МВД. В этом случае при записи:

сразу выбирается тип коробки передач - механическая или автоматическая;

предоставляется автомобиль центра без дополнительных расходов на аренду.

Стоимость и запись на экзамен

Официальная стоимость сдачи практического экзамена составляет 420 гривен. В эту сумму уже включено использование автомобиля сервисного центра. Дополнительно может взиматься банковская комиссия.

Записаться на экзамен можно несколькими способами:

онлайн через систему Е-записи;

через мобильное приложение;

непосредственно в терминале сервисного центра.

Онлайн-запись открывается на 21 день вперед, но также доступна возможность получить услугу в день обращения - при наличии свободных мест.

Вывод

Тип коробки передач - важное условие сдачи практического экзамена. Чтобы избежать проблем в день экзамена, стоит заранее определиться с транспортным средством и согласовать все детали с автошколой или выбрать автомобиль сервисного центра МВД.