Права на прицеп и фуру без годового стажа: правительство упростило правила для водителей

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №1237 от 7 октября 2026 года. Нововведения будут действовать временно– на протяжении всего периода“ военного положения” и еще шесть месяцев после его официального завершения.

Ранее, чтобы легально таскать за легковушкой тяжелый лафет или жилой прицеп (категория BE), водитель должен был ждать целый год после получения базовой категории B. Теперь это бюрократическое препятствие убрали, и аналогичное ослабление касается грузовиков с прицепами и полуприцепами (C1E и CE).

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Как открыть новую категорию

Автоматического права на управление автопоездами никто не дает, потому учиться все равно придется. Кандидату достаточно иметь действующее удостоверение соответствующей базовой категории, пройти официальный курс переподготовки в аккредитованной автошколе и успешно сдать практический экзамен.

Для сдачи экзамена в территориальном сервисном центре потребуется стандартный пакет документов. Это паспорт с выпиской о регистрации, идентификационный код, имеющиеся права и действующая медицинская справка о пригодности к управлению.

Бонус для водителей легковых автомобилей и важные нюансы

Кроме отмены стажа, правительство ввело еще одну крайне важную норму для поддержки гуманитарной логистики. Владельцам обычных прав категории B временно разрешили садиться за руль тяжелых грузовиков категорий C и C1.

Напомним, как раньше писал Авто24, минимальный возраст для получения категорий BE, C1E и CE остается неизменным и составляет 19 лет. Поэтому получить права в 18 лет и на следующий день легально сесть за руль фуры все равно не получится.

Также следует отметить, что для водителей фур (категория CE) требование о стаже было отменено еще в сентябре 2025 года. Нынешнее решение окончательно сравнило правила, распространив упрощенную процедуру на более легкие грузовики и легковые авто с тяжелыми прицепами.