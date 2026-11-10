Права на трактор и комбайн без годового стажа: Кабмин радикально упростил правила

Как сообщает Министерство аграрной политики, соответствующие изменения в порядке выдачи удостоверений приняты правительством.

Теперь специалисты с базовой категорией А1 могут сразу учиться управлять более тяжелыми машинами, экскаваторами или комбайнами (категории от А2 до H), не дожидаясь круглогодично.

Еще один важный бонус для водителей касается самих экзаменов. Раньше, если кандидат не составлял теорию или практику на новую категорию, у него забирали удостоверение, оставляя человека вообще без работы.

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По новым правилам старый документ будет изыматься только в момент выдачи нового, поэтому в случае провала на экзамене тракторист сможет спокойно вернуться за руль своей привычной техники.

Что говорят в аграрном ведомстве

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что в условиях войны сектор испытывает острый дефицит квалифицированных рук.

" Мы устраняем лишние ограничения, чтобы хозяйства могли быстрее переучить специалистов и привлекать их к работе на разных видах техники, – уточнил глава ведомства.

Упрощенный механизм будет работать временно – в течение действия военного положения и еще 90 дней после его отмены.

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Что было известно раньше?

Напомним, как ранее сообщалось на нашем сайте, схожие послабления правительство ввело и для обычных водителей: теперь получить права на управление легковушкой с тяжелым прицепом или фурой также можно без обязательного годового стажа.