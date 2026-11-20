Как сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции, оперативники совместно со следователями разоблачили местную жительницу на торговле влиянием. Фигурантка раньше работала администратором в сервисном центре, поэтому хорошо знала внутреннюю кухню и контакты коллег.

Своим клиентам предприимчивая женщина рассказывала, что благодаря старым связям может легко договориться о беспроблемном получении водительского удостоверения. В частности, она заверила одного из мужчин, что организует ему успешную сдачу практического экзамена в одном из ТСЦ соседней Ровенской области.

Свои услуги женщина оценила полностью умеренный прайс– 400 долларов. Однако брать наличные деньги она побоялась, понимая возможные риски.

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Неудачная конспирация

Чтобы увести от себя подозрения, женщина отправила на встречу с клиентом в Луцке свою дочь. Девушка забрала оговоренную сумму и должна была передать ее матери, но план провалился из-за внезапного вмешательства правоохранителей ДВБ.

Сейчас организатор схемы задержан. Следователи полиции уже готовят ей официальное вручение подозрения.

Суть проблеим

По официальной статистике главного сервисного центра МВД близко 80% кандидатов в водители проваливают водительские экзамены. Это создает необычайно высокий спрос на услуги“ бегунков” - людей, которые за деньги помогают получить водительское удостоверение. Часто“ бегунки” являются бывшими сотрудниками силовых органов.