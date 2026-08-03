Представлен электрический кемпер Nissan Interstar-e Relax за 90 тысяч евро: фото

Главной технологической особенностью новинки является использование высоковольтной батареи авто для автономного обогрева без необходимости подключения к внешней сети или использования автономных дизельных генераторов.

Технология автономного отопления и характеристики батареи

Благодаря реализации технологии передачи энергии от автомобиля к потребителю (V2L) стандартный обогреватель получает питание непосредственно от батареи фургона даже во время стоянки. Eifelland отмечает, что энергопотребление отопительной системы низкое, поэтому поддержание комфортной температуры в салоне не будет иметь критического влияния на общий запас хода.

Кемпер оснащен аккумуляторной батареей емкостью 87 кВт-ч. Для базового пассажирского или грузового фургона Interstar-e этот блок обеспечивает до 410 км пробега по циклу WLTP. Батарея поддерживает пиковую мощность зарядки до 130 кВт, в то время как стандартное бортовое устройство переменного тока рассчитано на 22 кВт. В движение авто приводит электродвигатель мощностью 105 кВт (143 л.с.) и 300 Нм крутящего момента.

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Компоновка и оснастка жилого модуля

Внутреннее пространство Interstar-e Relax рассчитано на проживание и комфортабельные поездки. В задней части салона расположена стационарная двуспальная кровать размером 1,90 х 1,60 метра. Кухонная зона включает: индукционную панель и мойку, компрессорный холодильник объемом 90 литров, отделочные элементы из натурального дерева, шкафы и отсеки для хранения вещей общим объемом 2,6 кубического метра.

В базовую оснастку также входит портативный туалет. Конструкция салона предусматривает четыре посадочных места, при этом два сиденья можно легко демонтировать для увеличения свободного жилого пространства во время длительных остановок. Кемпер Nissan Interstar-e Relax доступен по цене от 89 900 евро (около 102 000 долларов США)

Перспективы рынка электрических кемперов