Представлен самый быстрый и мощный трековый монстр Ariel Atom 4RR за 280 000 долларов

Сердцем нового Atom 4RR стал 2,0-литровый двигатель Honda K20C Type R, который прошел через фундаментальную модернизацию. Инженерам Ariel понадобилось более 100 часов ручной работы, чтобы превратить стандартный агрегат в гоночный шедевр, пишет Autoevolution.

Специалисты заменили почти каждый внутренний компонент: установлены кованые поршни и шатуны, модернизированы гильзы цилиндров, изменена геометрия головки блока и установлена система смазки гоночной спецификации. Благодаря большому турбокомпрессору с давлением наддува 1,7 бар и новой титановой выхлопной системе, мощность достигла невероятных 525 л.с., а крутящий момент – 550 Нм. Максимальные обороты двигателя теперь составляют 8200 об/мин.

Динамика: 2,4 секунды до “сотни”

Главный секрет Ariel Atom 4RR заключается не только в лошадиных силах, но и в массе. Автомобиль весит менее 700 кг, что обеспечивает соотношение мощности к весу более 780 л.с. на тонну. Такие характеристики позволяют 4RR демонстрировать разгон от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды. Мощность передается на задние колеса через шестиступенчатую секвентальную коробку передач Quaife, которая поддерживает переключение вверх и вниз без использования сцепления.

Шасси и технологии из гонок

В основе автомобиля лежит новое бронзовое шасси с повышенной прочностью. За управляемость отвечают полностью регулируемые амортизаторы Ohlins и алюминиевые стойки. Тормозная система от AP Racing работает в паре с ABS, которая имеет 11 уровней регулировки прямо из кокпита, позволяя водителю мгновенно адаптироваться к состоянию трека. Кузов получил новые аэродинамические элементы из углеродного волокна, включая боковые понтоны, переработанные для лучшего охлаждения двигателя. Перед водителем установлен профессиональный TFT-дисплей, отображающий время круга и телеметрию в реальном времени.

Цена эксклюзивности

Стоимость Ariel Atom 4RR стартует от 208 000 фунтов стерлингов (примерно 280 000 долларов США без учета налогов). Тираж модели будет “чрезвычайно ограниченным”. Каждый покупатель получит приглашение на завод в Крюкерне для финальной настройки спецификации под собственные нужды, что гарантирует уникальность каждого выпущенного экземпляра.