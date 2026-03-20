Представлен самый медленный Bugatti в истории – это велосипед, который стоит как авто

Речь идет не о новом автомобиле, а об эксклюзивном шоссейном велосипеде, созданном в сотрудничестве с британской компанией Factor Bikes. Ирония в том, что это, пожалуй, самый медленный “Bugatti”, который можно купить ведь его скорость зависит исключительно от физической формы владельца.

Основой для специальной версии стал велосипед Factor One – одна из самых быстрых моделей в мире, сертифицированная по стандартам Union Cycliste Internationale, пишет Motor1. Однако в версии Bugatti инженеры решили выйти за пределы классических ограничений и создать нечто уникальное.

Рама выполнена из карбона со специальным плетением, которое отсылает к отделке кузовов гиперкаров Bugatti. Вилка стала шире, что позволило улучшить аэродинамику и стабильность на высоких скоростях. Каждая деталь создана с акцентом на минимальный вес и максимальную эффективность.

Детали, которые формируют характер

Особое внимание уделили не только технике, но и дизайну. Велосипед получил фирменный оттенок “French Racing Blue” – действительно легендарный гоночный синий цвет Bugatti. Седло обшито алькантарой, а тормозные диски сочетают карбон и сталь. Однако, главной дизайнерской “фишкой” стал символ танцующего слона – элемент, созданный братом основателя компании Рембрандтом Бугатти. Этот знак давно ассоциируется с историей бренда и добавляет велосипеду коллекционной ценности.

Лимитированная серия

Производство Bugatti Factor One строго ограничено всего 250 экземплярами на весь мир. Базовая цена стартует примерно от 23 999 долларов, но финальная стоимость может возрасти в зависимости от индивидуальных настроек. Для сравнения, стандартный Factor One стоит значительно дешевле, а в портфолио бренда есть еще более дорогие модели, например трековый Factor Hanzō Track Paris Edition, который оценивается почти в 60 тысяч долларов.

Роскошь без двигателя: для кого этот “Bugatti”?

Этот велосипед скорее не просто транспорт, а имиджевый аксессуар для ценителей бренда. Для владельцев гиперкаров Bugatti такая покупка выглядит логичным дополнением к коллекции, даже если скорость здесь зависит не от лошадиных сил, а от силы ног.