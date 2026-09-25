Копию Jeep Wrangler можно будет купить по цене от 10 800 долларов, но не в Украине

Как сообщает издание Carscoops, второе поколение индийского бестселлера получило не просто косметический ремонт, а новую платформу. Автомобиль переехал на современную раму M_Glyde 4G, получил переделанную подвеску и более мощные двигатели, сохранив при этом свой агрессивный квадратный дизайн.

Для украинского водителя цифра в 10800 долларов за новый рамный внедорожник звучит как фантастика. За эти деньги у нас можно найти разве что подержанный Renault Duster. Даже топовая полноприводная версия Thar с автоматом и дизелем обойдется менее чем в 20 тысяч долларов. Для сравнения, оригинальный Jeep Wrangler в Индии стоит от 69 тысяч долларов – то есть вместо одного "американца" можно купить целый автопарк из шести Mahindra.

Что изменилось под капотом и в салоне

Внедорожник получил ощутимую прибавку к мощности. Теперь 2,2-литровый турбодизель выдает 150 лошадиных сил, а 2,0-литровый бензиновый мотор – 160 "лошадей". Оба агрегата работают в паре с 6-ступенчатой механикой или автоматом.

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Полный привод дополнен электронной блокировкой заднего дифференциала и режимами грязи, песка и снега. Более того, полноприводные версии имеют салон, который можно мыть из шланга – в полу предусмотрены специальные дренажные отверстия.

Почему мы не увидим его в Украине