Представлено новое поколение кроссовера Audi Q7 с инновационным светом

По словам генерального директора компании Гернота Дьолльнера, новая генерация успешно продолжает миссию бренда, предлагая просторный салон с высококачественными материалами и мощные силовые агрегаты.

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Внешний вид кроссовера отличается мощным силуэтом, высокой линией крыши и фирменной решеткой радиатора Singleframe, что обеспечивает уверенное присутствие автомобиля на дороге.

Варианты компоновки салона и премиальное оснащение

Интерьер нового Audi Q7 спроектирован с акцентом на геометрическую интеграцию элементов, четкость линий и эргономичность. Кроссовер впервые доступен в трех конфигурациях салона: стандартной пятиместной, а также опциональных шести- или семиместной.

Для шестиместного варианта во втором ряду устанавливаются два индивидуальных кресла, что повышает уровень комфорта бизнес-класса в длительных поездках. В семиместном исполнении на втором ряду можно смонтировать три детских автокресла одновременно. Благодаря системе комфортного входа кресла второго ряда наклоняются вперед, не блокируя доступ к третьему ряду. Положение всех сидений регулируется с помощью электропривода.

Объем багажного отделения пятиместной модификации составляет 806 литров, а при сложенных кресел второго ряда полезное пространство увеличивается до 2075 литров. Семиместная версия предлагает 722 литра объема за вторым рядом сидений и максимум 1980 литров за первым. Дверь багажника оборудована электроприводом с функцией бесконтактного открытия жестом ноги под бампером, где специальный проектор подсвечивает правильную зону для занесения стопы.

Среди ключевых элементов оснащения салона выделяются:

Большой стеклянный люк с изменяемой степенью прозрачности, регулируемый с помощью электронного управления;

Мультимедийный комплекс: изогнутый панорамный дисплей Audi MMI на базе технологии OLED, объединяющий виртуальную панель приборов, центральный тачскрин и отдельный экран для переднего пассажира с защитой от отвлечения водителя;

Интеллектуальный ассистент: голосовой помощник с функцией самообучения, который интегрирован с ChatGPT для предоставления ответов на общие вопросы;

Беспроводная зарядка: Новая центральная консоль оборудована двумя магнитными площадками для беспроводной зарядки смартфонов по стандарту Qi2.2 мощностью 25 Вт каждый с системой охлаждения воздушным потоком;

Эксклюзивные материалы: опциональный текстильный пакет с использованием натуральной шерсти альпаки в сочетании с кожей, а также декоративные вставки из натурального ясеня, корней липы или углеродного волокна.

Инновационные цифровые технологии освещения и безопасность

Особую роль в конструкции кроссовера отведена светотехнике. Опциональные цифровые матричные светодиодные фары Matrix LED способны проектировать высокочеткие световые узоры прямо перед автомобилем, адаптируя распределение света в зависимости от дорожных условий. Сзади установлены цифровые фонари OLED третьего поколения с функцией коммуникационного освещения. Всего водителю доступно до восьми различных вариантов световых подписей для передней и задней оптики.

Инженеры впервые внедрили уникальную систему передовых указателей поворота. В ночное время суток автомобиль синхронно проецирует стилизованный динамический сигнал поворота непосредственно на поверхность дорожного покрытия сбоку от кузова. Это позволяет заранее предупредить других участников движения, например велосипедистов, о намерении совершить маневр или изменить полосу.

Также оптические эффекты теперь тесно связаны с работой ассистентов безопасности. При открытии дверей светодиод в порогах проектирует белый ромб на землю, подсвечивая путь. Если система мониторинга слепых зон обнаруживает приближение другого авто или велосипедиста, функция предупреждения о выходе блокирует замок двери и проецирует яркий ромб на асфальт рядом с кузовом, одновременно включая аварийную сигнализацию на задних OLED-панелях.

Пакет систем безопасности также содержит новую функцию помощи при аварийных ситуациях, которая в случае неактивности водителя способна самостоятельно перестроить кроссовер на свободную обочину на скорости от 30 до 50 км/ч и осуществить контролируемую остановку. Ассистент обученной парковки способен запомнить до пяти индивидуальных сложных маневров заезда в гараж или под навес длиной до 200 метров каждый и впоследствии выполнять их автоматически под наблюдением водителя. Новый реверсивный помощник позволяет машине самостоятельно двигаться задним ходом в узких переулках по ранее записанному маршруту длиной до 50 метров со скоростью до 10 км/ч.

Мощность, динамика и характеристики двигателей V6 TDI

На момент старта продаж новый Audi Q7 будет предлагаться в Европе с 3,0-литровым дизельным двигателем V6 TDI в двух вариантах форсировки. Топовая версия развивает мощность 220 кВт (299 л.с.) и 630 Нм крутящего момента. Базовый вариант выдает мощность 180 кВт (245 л.с.) и 500 Нм момента.

Двигатели работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой постоянного полного привода quattro с новым межосевым дифференциалом повышенного трения.

Обе силовые установки интегрированы с новой гибридной технологией MHEV+, которая базируется на трех компонентах: стартер-генераторе с ременным приводом, усовершенствованном генераторе силовой установки и литий-железо-фосфатной батарее. Эта архитектура позволяет осуществлять кратковременное движение исключительно на электрической тяге во время парковки или медленного передвижения в городских пробках, а также временно добавляет трансмиссии до 18 кВт (24 л.с.) мощности и 370 Нм крутящего момента во время разгона.

Для устранения эффекта турбоямы и обеспечения мгновенной реакции на педаль газа двигатели оборудованы компрессором с электрическим приводом. Кроме обычного дизельного топлива, двигатели адаптированы к использованию экологического топлива HVO, изготовленного из отходов, что позволяет снизить выбросы углекислого газа на 70–95%. Стандартно кроссовер оснащается подвеской со стальными пружинами, а в качестве опции доступна адаптивная пневматическая подвеска со спортивными или комфортными настройками демпфирования.

В Германии базовая стоимость модели мощностью 180 кВт составляет от 87 900 евро, тогда как версия на 220 кВт оценена минимум в 90 500 евро. Процесс серийного производства новинки, как и двух предыдущих поколений, налажен на заводе в Братиславе. Прием заказов в Германии стартует в июне 2026, а первые поставки клиентам запланированы на сентябрь.