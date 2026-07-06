Премьер-министр Японии сменила служебный лимузин на роскошный внедорожник Toyota Century

Автомобиль с культовым значком феникса пришел на смену одноименному седану, который списали после пяти лет активной эксплуатации в правительственном гараже, отмечает Carscoops.

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Первое появление нового правительственного автомобиля в Токио

Новый внедорожник премьер-министра впервые зафиксировали в японской столице несколько дней назад. Местные СМИ отследили маршрут автомобиля, который перевозил Санаэ Такаичи из ее официальной резиденции к зданию Национального парламента, а затем – к международному аэропорту Ханэда.

Кортеж главы правительства выглядел контрастно: впереди двигался массивный черный кроссовер, а сопровождение и охрану обеспечивал парк седанов Lexus LS предыдущего поколения. Экстерьер правительственного Toyota Century имеет несколько характерных особенностей:

Специальная ливрея: автомобиль окрашен в глубокий полностью черный цвет, без привычной для этой модели двухцветной окраски кузова;

автомобиль окрашен в глубокий полностью черный цвет, без привычной для этой модели двухцветной окраски кузова; Спецсигналы: за решеткой радиатора встроены синие идентификационные огни и стробоскопы;

за решеткой радиатора встроены синие идентификационные огни и стробоскопы; Элементы безопасности: спереди установлено дополнительное зеркало заднего вида, а сам автомобиль оснащен многоспицевыми легкосплавными дисками с толстостенными шинами. Панели кузова и стекла почти наверняка скрывают высокий уровень бронезащиты.

Причины обновления автопарка и вопрос стоимости

Согласно официальным правительственным документам, на которые ссылаются японские СМИ, предыдущий служебный автомобиль премьер-министра полностью исчерпал установленный лимит пробега и подлежал плановой замене. Внедорожник заменил седан Century третьего поколения, который правительство закупило в апреле 2020 года, когда пост премьер-министра еще занимал Синдзо Абэ.

Главный секретарь Кабинета министров Минору Кихара во время общения с журналистами издания Response подтвердил факт обновления автопарка, отметив, что транспортные средства заменяют с учетом их текущего технического состояния.

В то же время чиновник отказался раскрыть точную стоимость закупки или подробные технические характеристики этого экземпляра, сославшись на соображения национальной безопасности. Для сравнения: гражданская пассажирская версия этой модели на внутреннем рынке Японии стоит от 27 миллионов иен (примерно 167 100 долларов США).

Технические преимущества и характеристики кроссовера

Переход главы государства с классического лимузина на высокий внедорожник обусловлен стремлением к большему комфорту. Кузов кроссовера обеспечивает значительно более удобную посадку и высадку, а также предлагает дополнительное пространство над головой в пассажирской зоне. С технической точки зрения внедорожник представляет собой передовой электрифицированный продукт: