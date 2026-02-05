Премиальные китайские кроссоверы Chery Exeed отказывают на морозе: во время движения исчезают системы безопасности

Проблему описали водители в комментариях российскому изданию SHOT. По их словам, сбой возникает без предупреждения - уже во время поездки, когда температура опускается ниже нуля. На панели приборов одновременно загораются все возможные ошибки, а автомобиль фактически остается без электронной "страховки", которая зимой особенно важна.

Что именно отказывает в Chery Exeed на морозе

Водители рассказывают, что первыми исчезают ABS и система курсовой стабилизации, а вместе с ними - ассистент спуска с горы HDC. Параллельно автомобиль может сообщать об ошибках переднего привода и некорректной работе фронтальной камеры, которая отвечает за парковочные ассистенты.

В таком состоянии кроссовер иногда простаивает 2–3 часа, даже если водитель глушит двигатель и пытается перезапустить бортовую электронику. Перезагрузка не помогает - системы "оживают" только после длительного простоя или вмешательства сервиса.

Странные звуки и "зависшая" мультимедиа

Отдельно владельцы жалуются на еще одну странную особенность: посторонние звуки из динамиков, которые появляются внезапно и почти не выключаются. Это создает дополнительный дискомфорт и еще раз подтверждает, что проблема имеет системный характер и связана с работой электроники в холодных условиях.

Сколько стоит ремонт и есть ли решение

В большинстве случаев официальные и неофициальные сервисы предлагают перепрошивку электронных блоков, и это часто помогает. Однако не всегда. По словам отдельных владельцев, в "тяжелых" случаях требуется полная замена модуля, который пострадал от низких температур.

Стоимость такого ремонта может достигать 1 330 долларов США, что для многих стало неприятным сюрпризом, учитывая позиционирование Exeed как премиального бренда. Цены на автомобили марки стартуют примерно с 33 000 долларов США, поэтому покупатели ожидали другого уровня надежности.

Почему это важно не только для России

История с Chery Exeed - показательная для всего рынка китайских авто. Активная цифровизация, сложные электронные системы и адаптация программного обеспечения под различные климатические условия остаются слабым местом многих новых моделей. Для стран с холодными зимами это вопрос не комфорта, а безопасности движения.

Для украинских водителей, которые все чаще присматриваются к китайским брендам, такие сигналы - повод внимательнее относиться к тестам в реальных зимних условиях и к гарантийной политике производителя.