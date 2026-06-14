"Премиальный корейский дизайн": новый Audi Q7 стал героем мемов из-за сходства с Hyundai Santa Fe

Главным поводом для иронии стал отход бренда Audi от привычных плавных, округлых и изящных линий предшественника в пользу массивного силуэта с выраженной формой кузова. Интернет-комментаторы сразу заметили, что прямые углы, плоский капот и специфическое разделение передней оптики делают немецкий автомобиль за более чем 83 000 евро слишком похожим на массовый корейский кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения.

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Что именно высмеивают в сети?

В Instagram, Threads и Reddit активно распространяются коллажи и сравнительные изображения обеих моделей. Пользователи соревнуются в остроумии, намекая на кризис идей в дизайнерском департаменте немецкой марки. Самые популярные тезисы и шутки из обсуждений:

«Покупаешь Audi по цене двух Hyundai, а соседи все равно думают, что ты взял Santa Fe в кредит»;

Пользователи придумывают гибридные названия для новинки, вроде Audi Santa Q7 или Hyundai Q7;

Особой критике подверглись колесные арки, которые, по мнению автолюбителей, теперь выглядят «накладными»;

Часть фанатов бренда шутит, что единственный способ различить машины в потоке « – » — это дождаться, пока Audi включит свои фирменные проекционные поворотники, поскольку остальные элементы профиля издалека кажутся идентичными.

Представители Audi ранее отмечали, что такой шаг в дизайне является сознательным. Создавая третье поколение Q7 на платформе Premium Platform Combustion, инженеры хотели сделать автомобиль более брутальным, прочным и практичным, чтобы усилить конкуренцию в сегменте больших семейных семиместных SUV. Однако интернет-сообщество оказалось безжалостным к новому визуальному коду марки.

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К слову, ситуация с Audi Q7 – далеко не первый случай, когда автомобильная индустрия взрывается мемами из-за спорного дизайна премиальных новинок. Недавно подобная судьба постигла первый в истории электромобиль от Ferrari, , который пользователи сети сравнили с городским автобусом и промышленным пылесосом из-за специфических форм решетки и кузова.