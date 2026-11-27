Как свидетельствуют данные сайта caredge.com, разрыв в потере стоимости между батарейными машинами и классическими авто с двигателями внутреннего сгорания становится все более заметным. Если традиционные бензиновые модели за два-три года эксплуатации обычно избавляются от 25-35% от первоначального прайса, то их электрические конкуренты могут потерять гораздо больше.

Наиболее показательна ситуация в премиальном сегменте. К примеру, топовый Porsche Taycan Turbo S, который в автосалоне стоил более 250 тысяч евро, через три года можно найти на вторичке всего за 69 тысяч (-72,4%). Похожая история постигла популярные кроссоверы BMW iX xDrive50 и Mercedes EQE SUV, также демонстрирующие падение цены более чем на 50% за три года.

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Почему цены летят в пропасть

Эксперты выделяют несколько главных причин столь стремительного обесценения. Во-первых, автопроизводители постоянно обновляют модельные ряды, улучшают технологии и параллельно снижают цены на новые электрокары, что автоматически тянет вниз стоимость подержанных машин. Во-вторых, покупателей на вторичном рынке откровенно пугает риск деградации аккумулятора, замена которого стоит почти как сам автомобиль.

Свою роль сыграли и государственные программы поддержки. Во многих юрисдикциях щедрые субсидии существенно снижали реальную цену покупки нового автомобиля для первого владельца. Однако официальный прайс оставался высоким, и именно от него сейчас считают процент обесценения, что делает цифры падения столь драматичными.

Стоит ли покупать сейчас

Для обычного водителя, давно присматривавшегося к переходу на электротягу, нынешняя ситуация открывает шикарные возможности. Вы получаете шанс взять новую премиальную технику с крутой комплектацией по цене нового массового хэтчбека.

Главное правило при выборе такого авто– тщательная диагностика,– подчеркивают специалисты. Проверка остаточной емкости батареи на специализированном сервисе остается абсолютно обязательной. условием перед подписанием любого соглашения.