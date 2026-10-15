"Премиум тоже ломается": более 30 тысяч S-Class имеют риск отказа тормозов

Как сообщает издание Motor1, Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) инициировала масштабную сервисную кампанию для 30 064 автомобилей Mercedes-Benz. Под прицел попали флагманские седаны S-Class, роскошные Mercedes-Maybach и заряженные версии от Mercedes-AMG, выпущенные с февраля 2021 по конец ноября 2024 года.

Почему это небезопасно?

Главная проблема скрывается в передних тормозных шлангах. Со временем из-за постоянного нагревания и механических нагрузок материал шланга теряет прочность. Это приводит к микротрещинам, утечке тормозной жидкости, а в худшем сценарии – к полному разрыву магистрали. Для водителя это означает резкое падение давления в гидравлической системе и опасное увеличение тормозного пути.

Хуже всего то, что дефект проявляется внезапно. Единственным предупреждением может стать красный индикатор уровня тормозной жидкости на загорающейся панели приборов, когда утечка уже началась.

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Какие модели поедут на сервис

Львиная доля проблемных авто– это модификации S580 4Matic (около 17 тысяч единиц) и S500 4Matic (более 7 тысяч). Также на сервис придется заехать владельцам плагин-гибридов S580 e, топовых AMG S63 E Performance и эксклюзивных Maybach S680 и S580. Производитель уверяет, что пока не зафиксированы никакие аварии или травмы из-за этой неисправности.

Дилеры Mercedes-Benz бесплатно заменят проблемные шланги новыми, с усиленной конструкцией. Официальные письма владельцам дефектных автомобилей начнут рассылать 27 ноября 2026 года. Компания уже исправила этот недостаток на конвейере – все машины, собранные после 28 ноября 2024 г., получили модернизированные детали и не подпадают под эту сервисную кампанию.