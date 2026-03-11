Прибыль Volkswagen Group резко упала в 2025 году: компания готовит масштабную реструктуризацию

Такие финансовые результаты заставили руководство концерна готовить глубокую реструктуризацию бизнеса, включая масштабные меры по сокращению расходов, пишет Auto24, цитируя Carscoops. По официальным финансовым результатам, в 2025 году операционная прибыль Volkswagen составила 8,9 млрд евро (примерно 10,3 млрд долларов).

Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял более 19 млрд евро, что означает падение примерно на 53%. Такое резкое снижение стало неожиданностью даже для рынка, поскольку результат оказался ниже прогнозов аналитиков. В то же время выручка компании почти не изменилась. Общий доход составил 321,9 млрд евро, что лишь немного меньше 324,6 млрд евро в 2024 году.

Тарифы и конкуренция из Китая усилили давление

Среди главных причин падения прибыльности компания называет новые торговые тарифы, введенные правительством США. По словам руководства, эти ограничения уже стоили концерну несколько миллиардов евро. Еще одним серьезным вызовом стал китайский рынок. Китай остается крупнейшим рынком Volkswagen, однако местные автопроизводители быстро усиливают свои позиции, особенно в сегменте электромобилей. Несмотря на сложную ситуацию, компания заявляет, что ей удалось увеличить долю на европейском рынке электромобилей до 27%.

Проблемы возникли у Porsche

Дополнительное давление на финансовые результаты группы создал бренд Porsche. Производитель спортивных автомобилей недавно пересмотрел свою стратегию электрификации. Из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на электромобили компания решила дольше сохранять в производстве двигатели внутреннего сгорания.

Это стратегическая корректировка повлекло дополнительные расходы более 3 млрд евро для Volkswagen Group. В результате операционная прибыль Porsche в 2025 году упала почти полностью - на 98% до 90 млн евро. Операционная рентабельность бренда снизилась с 14,5% до всего 0,3%.

Маржа упала до минимума

Общая операционная маржа Volkswagen Group по итогам года снизилась до 2,8%, тогда как в 2024 году она составляла 5,9%. Финансовый директор компании Арно Антлиц признал, что 2025 год стал чрезвычайно сложным для концерна, и текущий уровень прибыльности нельзя считать приемлемым.

К 2030 году могут сократить до 50 тысяч работников

Чтобы вернуть компанию к более стабильной финансовой ситуации, руководство планирует масштабную программу экономии. Среди главных шагов: реструктуризация операционной деятельности, сокращение расходов и оптимизация персонала. Концерн уже согласился сократить 35 000 рабочих мест в Германии в рамках бренда Volkswagen. Дополнительные сокращения могут произойти в компании Porsche и программном подразделении Cariad. В сумме это может привести к примерно 50 000 сокращений до 2030 года.

Volkswagen стремится вернуть прибыльность

Генеральный директор концерна Оливер Блум заявил, что долгосрочная цель компании - вернуть операционную рентабельность до уровня 8–10%. Однако для этого концерну придется адаптироваться к новым условиям глобального автомобильного рынка, где конкуренция становится все более жесткой, а расходы на разработку электромобилей и программного обеспечения стремительно растут.