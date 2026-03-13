Прифронтовые дороги начали прикрывать сетками по новым технологиям: есть первые подробности

Важный логистический маршрут пролегает вблизи линии фронта. Поэтому для усиления защиты прифронтовых территорий и обеспечения бесперебойной логистики громад вблизи линии боевого соприкосновения и обустроено такое прикрытие.

Как пишет на своей ФБ-странице Министр обороны Украины Михаил Федоров, на участке применили новую методику строительства. Правда, кто исполнитель таких работ – не сообщается.

Работа без рекламаций

В любом случае из видео видно, что "сетчастая" дорога выглядит не только в добротном исполнении, но еще и в эстетически совершенном виде.

Обратите внимание на высоту столбов: вверху сделано "сетчатую" дорогу по старой технологии еще летом прошлого года (скриншот Авто24), а внизу – по нынешней методике с выше поднятым прикрытием (фото Autostrada)

"Учтена просьба автоперевозчиков и теперь обеспечен проезд габаритной техники с системами РЭБ и элементами пассивной антидроновой защиты. Для этого высоту опор увеличили до 7 метров. Кроме этого, дополнительно усилили конструкции опор и перекрестков, – отмечает в коротком сообщении Михаил Федоров.

Подрядчики не указываются, но предположение есть

Подрядная организация, название которой не упоминается, выполнила заявленный объем работ на 100 процентов. Впрочем, это может быть любая дорожная служба.

На подобную технологию перешли Autostrada, которая обслуживает немало дорог именно в прифронтовых зонах.

Кроме этого, по такой методике защиты автомагистралей антидроновими сетками немалые объемы работ выполнила Государственная специальная служба транспорта.

Монтажники Госспецтрансслужбы на обустройстве сетчатого покрытия дороги. Фото: Госспецтрансслужба

Безопасность людей и техники в приоритете

Благодаря антидроновим сеткам уменьшается риск атак вражеских БпЛА на транспорт, что существенно повышает безопасность передвижения как военных для нужд передовой, так и гражданских в прифронтовых громадах.