Прифронтовые дороги приходится восстанавливать под обстрелами и дронами: причина лежит на поверхности

Автодороги являются единственной логистической нитью, благодаря чему везут боеприпасы, топливо, продукты и происходит эвакуация раненых или населения
Подразделения дорожной службы работают на самых сложных участках – вблизи Изюма, Балаклеи, Боровой, Волчанска и Барвенково. Об этом говорится в рассказе на ФБ-странице компании.
По сообщению менеджеров, ежедневно более 100 специалистов обеспечивают проезд и логистику на деоккупированных территориях, оперативно ликвидируют последствия обстрелов.
Где конкретно работают бригады
Сейчас продолжается ремонт и восстановление дорожного покрытия выполняют на важных региональных трассах:
- Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха;
- Т-21-10 Кегичевка – Златополь – Балаклея – Шевченково.
В рамках первого этапа сезона запланировано обновление еще 230 км дорог – это часть масштабной программы поддержки транспортного сообщения в прифронтовой зоне.
Участки отремонтированных дорог в зоне достижения дронов покрыли сетками.
Дороги под прицелом дронов
Параллельно дорожники обустраивают защиту транспортных коридоров. Уже почти 30 км дорог укрепили антидроновими сетками – такие конструкции помогают обезопасить движение от атак FPV-дронов.
Особенно критично это на направлениях, где дороги остаются единственными путями для подвоза боеприпасов, горючего и эвакуации раненых. Работы выполняют без остановки движения – под постоянной угрозой обстрелов и в условиях минной опасности.
Работа на границе фронта
В компании отмечают: поддержка проездности дорог в таких условиях – это не только инфраструктура, но и вопрос безопасности и жизни людей.