Прифронтовые дороги приходится восстанавливать под обстрелами и дронами: причина лежит на поверхности

Подразделения дорожной службы работают на самых сложных участках – вблизи Изюма, Балаклеи, Боровой, Волчанска и Барвенково. Об этом говорится в рассказе на ФБ-странице компании.

По сообщению менеджеров, ежедневно более 100 специалистов обеспечивают проезд и логистику на деоккупированных территориях, оперативно ликвидируют последствия обстрелов.

Читайте также Движение по объездной Коростышева восстановлено: где еще Autostrada ремонтирует дороги

Где конкретно работают бригады

Сейчас продолжается ремонт и восстановление дорожного покрытия выполняют на важных региональных трассах:

Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха;

Т-21-10 Кегичевка – Златополь – Балаклея – Шевченково.

В рамках первого этапа сезона запланировано обновление еще 230 км дорог – это часть масштабной программы поддержки транспортного сообщения в прифронтовой зоне.

Участки отремонтированных дорог в зоне достижения дронов покрыли сетками. Фото: Autostrada

Дороги под прицелом дронов



Параллельно дорожники обустраивают защиту транспортных коридоров. Уже почти 30 км дорог укрепили антидроновими сетками – такие конструкции помогают обезопасить движение от атак FPV-дронов.

Особенно критично это на направлениях, где дороги остаются единственными путями для подвоза боеприпасов, горючего и эвакуации раненых. Работы выполняют без остановки движения – под постоянной угрозой обстрелов и в условиях минной опасности.

Читайте также Украинские прифронтовые дороги прикроют от дронов сетками, в которые раньше ловили рыбу

Работа на границе фронта

В компании отмечают: поддержка проездности дорог в таких условиях – это не только инфраструктура, но и вопрос безопасности и жизни людей.