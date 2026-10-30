Пригнали всего три новых машины: таможенники Закарпатья раскрыли любимые марки украинцев и средний прайс

Как сообщает Закарпатская таможня, с начала года через их пункты пропуска для свободного обращения оформили 939 легковых транспортных средств и 76 грузовиков. Интересно, что среди всего этого потока нашлось только три совершенно новых машины, тогда как остальные – классический секонд-хенд.

Средняя таможенная стоимость одной подержанной легковушки сейчас составляет 8,7 тысячи долларов. Это вполне адекватный прайс за рабочую лошадку, которую украинские водители покупают для ежедневных нужд.

Какие марки и двигатели выбирают водители

Если посмотреть на предпочтения, то лидером симпатий безоговорочно остается Skoda, которая откусила 27% от общего количества ввозимых авто. На пятки ей наступает родственный Volkswagen с показателем 23%, а вот премиальный Mercedes-Benz и народный Renault довольствуются скромными 6% и 5% соответственно.

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Что касается возраста автопарка, то чуда не произошло. Подавляющее большинство покупателей, а именно 86%, пригоняют машины со стажем более пяти лет, и только 14% могут позволить себе более свежие варианты.

Настоящим сюрпризом стала статистика по двигателям, ведь 54% растаможенных авто оснащены дизельными агрегатами. Бензиновые моторы выбрали 35% автомобилистов, а на электрокары и плагин-гибриды пришлось всего 7% импорта.

"Граждане и дальше предпочитают автомобили с двигателями большего объема и более мощные, – отмечают представители таможни.

Статистика это подтверждает: 63% ввозимых легковушек имеют под капотом более 1,5 литра рабочего объема.

Общая картина автоимпорта

Напомним, как сообщалось на нашем сайте, автомобильный сектор остается одним из главных финансовых доноров государства. Только за сентябрь импорт легковых автомобилей В целом по Украине принес в бюджет 6,2 миллиарда гривен таможенных платежей.

При этом на общенациональном уровне среди свежих авто в возрасте до пяти лет украинцы все чаще выбирают электромобили. Абсолютным бестселлером в этом сегменте стала Tesla Model Y, уверенно обходящая традиционные кроссоверы с двигателями внутреннего сгорания.