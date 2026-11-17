Как сообщает Харьковская областная прокуратура, незаконный бизнес процветал круглый год – с ноября 2025 года по ноябрь 2026 года.

За это время подельники успели пригнать из Литвы целый автопарк подержанных иномарок, избегая уплаты любых обязательных таможенных платежей.

Схема оказалась удивительно циничной, ведь машины декларировали как бесплатную гуманитарку для одной из общественных организаций. Однако до реальных подразделений Вооруженных Сил Украины транспорт так и не доехал.

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Вместо передачи военным, дельцы просто выставляли машины на популярных онлайн-площадках. Они спокойно встречались с покупателями, торговались и забирали наличные деньги в долларах или гривнах.

Какие авто завозили и что решил суд

Ассортимент у "бизнесменов" был вполне рыночный и имел спрос. Среди пригнанных автомобилей фигурируют популярные модели BMW, Audi, Volvo, Honda, Mitsubishi, Toyota и Hyundai.

Продажа автомобилей остановлена, транспорт изъят, их дальнейшую судьбу определит суд. Фото: из материалов следствия

Во время обысков на импровизированных торговых площадках полиция и СБУ обнаружили часть автопарка. В настоящее время 19 транспортных средств уже официально арестованы.

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Оба организатора задержаны, и суд уже отправил их под стражу. Правда, им оставили возможность выйти под залог – суммы составили более 2,5 и 6,5 миллионов гривен соответственно.

" Следователи устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к незаконному ввозу и продаже автомобилей, – уточнили представители полиции Харьковской области и.

Напомним, что за контрабанду подакцизных товаров в таких масштабах законодательство Украины предусматривает серьезное наказание. Если вину докажут, фигурантам светит до шести лет лишения свободы.