Как сообщает Главный сервисный центр МВД, курьезный инцидент произошел в селе Каменское. Местный житель заказал у дельцов поддельный бланк категории В со своими реальными персональными данными и наивно решил легализовать его через государственное учреждение.



На Закарпатье попытка обменять поддельное водительское удостоверение завершилась приговором суда / Источник: Главный сервисный центр МВД

Во время визита администратор центра сразу заподозрил нехорошо, ведь качество пластика визуально не соответствовало установленным стандартам. Быстрая проверка через Единый государственный реестр МВД расставила все по местам: оказалось, что этот гражданин вообще никогда в жизни не получал водительское удостоверение.

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Быстрое разоблачение и суд

Сотрудники учреждения действовали по четкой инструкции и вызвали полицию. Дело быстро дошло до Иршавского районного суда, признавшего мужчину виновным в подделке и использовании фальшивых документов.

Фемида назначила нарушителю год лишения свободы, но освободила от реального заключения, дав год испытательного срока. Однако финансовых потерь избежать не удалось– с обвиняемого взыскали 11 450 гривен процессуальных расходов на проведение экспертиз.

Представители ведомства в очередной раз отмечают, что покупка сомнительных бумажек не дает права садиться за руль. "Подлинность каждого предъявленного бланка тщательно проверяется по данным государственных реестров, поэтому любые попытки использовать подделку гарантированно проявляются",– отмечают в ведомстве.

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Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, это далеко не первый случай такой дерзкого поведения. Недавно схожий инцидент произошел на Одесщине, где женщина также сама принесла фальшивые права в сервисный центр после неудачной попытки сдать экзамен.

Кроме того, украинцы нередко становятся жертвами аферистов, обещающих оформить водительское удостоверение без экзаменов. Мошенники выманивают деньги и личные данные, а присылают обычный кусок пластика, которого не существует ни в одной базе Действие.