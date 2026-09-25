Приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД: кто имеет право и как им воспользоваться

В сервисных центрах МВД действует приоритетное обслуживание для отдельных категорий граждан. Воспользоваться им могут, в частности, военнослужащие, но только при получении услуг для собственных нужд.

Приоритетный вызов распространяется только на физические лица. Военнослужащий может, например, зарегистрировать собственный автомобиль или обменять водительские права. Если услуга оформляется для юридического лица или компании, приоритетный вызов не применяется.

Кто имеет право на приоритетное обслуживание

Согласно приказу МВД №777 от 5 ноября 2020 года, правом на приоритетное обслуживание могут воспользоваться:

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люди с инвалидностью;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью - не более одного человека;

члены семей погибших (умерших) военнослужащих;

военнослужащие, проходящие военную службу, - в период действия военного положения.

Сколько раз можно воспользоваться

Приоритетную услугу можно получить не более одного раза в день для каждого вида услуги.

То есть в течение одного рабочего дня гражданин может, например, один раз оформить водительское удостоверение и один раз зарегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД.

Как получить приоритетный вызов

Приоритетное обслуживание доступно в любом территориальном сервисном центре МВД вне зависимости от места жительства.

Для этого нужно:

Зарегистрироваться в системе Е-запись через терминал в сервисном центре.

Выбрать необходимую административную услугу.

При регистрации внести данные документа, подтверждающего право на приоритетное обслуживание.

Предъявить оригинал этого документа администратору при получении услуги и предоставить его копию.

При необходимости администратор сервисного центра может помочь с регистрацией в системе Е-запись. Копию документа можно сформировать через приложение или портал Действие, если такая возможность предусмотрена для соответствующего документа.

После регистрации клиент получает номер приоритетного вызова, отображаемого на информационном мониторе. Представителей льготных категорий вызывают в первый свободного администратора, который предоставляет именно ту услугу, которую они выбрали при записи.