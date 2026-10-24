Присоска на лобовом стекле обойдется в 140 евро: за что австрийская полиция беспощадно штрафует водителей

Как сообщает издание Auto Trends, местное законодательство не запрещает использовать гаджеты как навигаторы, но выдвигает строгие требования к их размещению. Телефон должен быть надежно зафиксирован в салоне, а вводить адрес разрешается исключительно перед началом движения или при полной остановке.

Главная проблема заключается не в самом аксессуаре, а в его расположении. Если большая присоска висит прямо посреди лобового стекла, она образует слепую зону для водителя, которая сразу привлекает патрульных.

Во время проверки полицейский оценивает размер устройства и площадь, которую он перекрывает. Если водитель просто держит смартфон в руке, ему будет выписан блоковый штраф на 100 евро. При передаче дела в официальные органы сумма взыскания автоматически возрастает до 140 евро.

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Почему это действительно опасно

Эксперты австрийского управления безопасности KFV отмечают, что отвлечение внимания является одной из наиболее частых причин аварий. На скорости 50 км/ч лишь одна секунда взгляда на экран означает пятнадцать метров езды вслепую, из-за чего водитель может просто не заметить резко затормозившего пешехода или авто.

Кроме того, краш-тесты автомобильного клуба ÖAMTC доказали еще один скрытый риск. Если держатель закреплен в зоне раскрытия подушки безопасности, во время аварии пластиковые обломки и телефон разлетаются по салону, нанося дополнительные травмы.

Где лучше закрепить навигатор

Чтобы избежать лишних споров с полицией и сохранить деньги, эксперты советуют перенести крепеж ниже. Лучшим выбором станет установка компактного держателя на вентиляционную решетку или центральную консоль.

Держатель на центральной консоли или вентиляционном отверстии обеспечит четкий обзор и будет соответствовать австрийским нормам. Инфографика: Авто24

" Настройка маршрута утром займет у вас всего минуту, но поездка пройдет гладко и без стресса. Также не следует подключать зарядный кабель во время движения, чтобы не отвлекаться от управления, – уточняют специалисты по безопасности.

Новые ограничения на автобанах

Напомним, ранее мы писали, что австрийские правоохранители начали жестко контролировать еще одно важное правило на многополосных трассах. Управление по дорогам ASFINAG ввело строгий запрет на выезд в третью и четвертую полосы для фургонов массой более 3,5 тонны и авто с прицепами длиннее 7 метров.

Такие меры приняли по разгрузке затяжных подъемов, где медленный транспорт создавал километровые пробки. За нарушение рядности камеры и патрули выписывают штрафы от 70 евро, поэтому украинским водителям с кемперами или тяжелыми бусами следует держаться исключительно правых полос.