Пристегнуть всех: как позаботиться о безопасности взрослых, детей и четвероногих в автомобиле

Ремни безопасности помогают удержать человека на месте во время столкновения, снизить риск удара о части салона и выбрасывание из автомобиля.

Обязанность водителя пользоваться ремнем и не перевозить непристегнутых пассажиров предусмотрена пунктом 2.3“ в” Правил дорожного движения Украины. Обязанность пассажиров пользоваться ремнями в оборудованном ими транспортном средстве определена пунктом 5.2“ б” ПДД.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности часть пятая статьи 121 КУоАП предусматривает штраф в размере 510 гривен.

Главная причина пристегнуться – сохранить жизнь и здоровье. Фото Magnific

Распространенные мифы о ремнях безопасности

Ехать недалеко, да и скорость невелика. Краткое расстояние и небольшая скорость не исключают риска столкновения и травмирования. Пристегиваться нужно до начала движения и оставаться пристегнутыми в течение поездки.

Краткое расстояние и небольшая скорость не исключают риска столкновения и травмирования. Пристегиваться нужно до начала движения и оставаться пристегнутыми в течение поездки. На заднем сиденье можно не пристегиваться . Ремень нужен вне зависимости от места в салоне. При столкновении или резком торможении непристегнутый пассажир может травмироваться и травмировать других. Водительское место также не заменяет надлежащей защиты.

. Ремень нужен вне зависимости от места в салоне. При столкновении или резком торможении непристегнутый пассажир может травмироваться и травмировать других. Водительское место также не заменяет надлежащей защиты. Ребенка можно удержать на руках. При столкновении взрослый может не удержать ребенка даже на небольшой скорости. Перевозка на руках не заменяет детскую удерживающую систему. Нельзя и пристегивать взрослого и ребенка одним ремнем.

При столкновении взрослый может не удержать ребенка даже на небольшой скорости. Перевозка на руках не заменяет детскую удерживающую систему. Нельзя и пристегивать взрослого и ребенка одним ремнем. Если есть подушки безопасности, ремень не требуется. Подушки дополняют действие ремней. Ремень помогает удержать человека в положении, где подушка может обеспечить надлежащую защиту.

Подушки дополняют действие ремней. Ремень помогает удержать человека в положении, где подушка может обеспечить надлежащую защиту. Ремень может травмировать, поэтому без него безопаснее . Во время ДТП ремень может привести к повреждению, однако его задача – уменьшить риск значительно более тяжелых травм. Выброс из автомобиля также не является спасением: оно создает дополнительную угрозу жизни.

. Во время ДТП ремень может привести к повреждению, однако его задача – уменьшить риск значительно более тяжелых травм. Выброс из автомобиля также не является спасением: оно создает дополнительную угрозу жизни. Ремень помешает выбраться из автомобиля. Исправный замок ремня расстегивается нажатием кнопки. В то же время отказ от пристегивания повышает риск тяжелых травм и потери сознания при ударе, что может сделать невозможным самостоятельный выход из автомобиля.

Как правильно пристегнуться

Самого щелчка замка недостаточно - проверьте положение ремня:

нижняя часть должна проходить низко по тазовым костям, а не по животу;

диагональная – через середину плеча и грудную клетку;

лента должна прилегать к телу без извращений;

диагональную часть нельзя производить под рукой или за спиной.

Если ремень неудобен, проверьте его регулировку и положение сиденья. Фото Magnific

Ребенок в авто: как избежать ошибок с креслом

Для перевозки детей ростом менее 150 см в обычном легковом автомобиле необходимо использовать детские удерживающие системы. Это предусмотрено пунктом 21.11“ б” ПДД.

Требования к установке и использованию таких систем определены пунктами 21.12.– 21.16 ПДД: система должна соответствовать росту и массе ребенка, устанавливаться по инструкциям производителей, а ребенок должен находиться в нем пристегнутым.

Вот распространенные ошибки, которых следует избегать:

Кресло не было закреплено или установлено неправильно. Используйте предусмотренный производителем способ крепления. Проверьте правильность прокладки штатного ремня или фиксацию креплений, а также дополнительные элементы, если они предусмотрены конструкцией. Крепление оставили ослабленными. Проверяйте фиксацию в соответствии с инструкцией. Если кресло заметно смещается в месте крепления, проверьте его установку до начала поездки. Внутренние ремни извращены или слишком свободны. Они должны ровно и плотно прилегать к телу ребенка. Высоту и натяжение регулируйте по инструкции к конкретному креслу. Ребенка пристегнули поверх объемной куртки. Толстая одежда мешает плотному прилеганию ремней. Снимите объемную куртку, пристегните ребенка и при необходимости укройте его сверху пледом. Ребенка рано пересадили лицом вперед. Перевозите ребенка против направления движения до достижения предельного роста или массы, определенных изготовителем для такого положения кресла.

По пункту 21.13 ПДД детские удерживающие системы устанавливают на местах для сидения, кроме первого ряда. Для ребенка до трех лет допускается установка системы на переднем сиденье легкового автомобиля против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места, если она есть.

Детское кресло должно соответствовать росту и массе ребенка. Фото Magnific

Четвероногие в авто: позаботьтесь о безопасном месте

Домашний любимец не должен свободно передвигаться по салону или сидеть на коленях у водителя. Он может отвлечься от дороги, закрыть осмотр или помешать пользоваться органами управления.

Небольшое животное, оказавшееся у ног водителя, может попасть под педали и помешать торможению. При резком торможении или столкновении незакрепленное животное рискует травмироваться и травмировать людей в салоне.

Пункт 2.3 «б» ПДД обязывает водителя быть внимательным и не отвлекаться от вождения. Так что место для любимца нужно обустроить до начала поездки.

Для кошек и небольших животных используйте крепкую переноску, правильно закрепленную за инструкцией производителя. Для собак можно выбрать подходящую по размеру автомобильную шлейку с системой фиксации или транспортный бокс.

Крепление животного должно содержать животное, не создавая опасную нагрузку на шею. Фото Magnific

Попугай, кролик или хомяк: правило безопасного размещения касается всех

Птиц и других небольших любимцев тоже не стоит выпускать в салон во время движения. Попугай может внезапно взлететь перед лицом водителя, а небольшое животное – спрятаться у педалей.

Для поездки подготовьте соответствующую клетку или переноску: проверьте дверцу, вентиляцию и надежность размещения. Она не должна скользить, опрокидываться или перекрывать обзор.

Если животное выбралось из переноски, не пытайтесь ловить его за рулем. Сначала остановитесь в разрешенном и безопасном месте.

Кроме ПДД, требования к перевозке животных определяют Правила транспортировки животных, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины №1402. В частности, пункт 44 регулирует перевозку домашних животных по автомобильному транспорту и предусматривает специальные средства для перевозки мелких домашних животных, малых собак и кошек весом до 10 килограммов.

Дикие животные на дороге: будьте готовы к внезапному появлению

Лось, косуля или кабан могут неожиданно выбежать из леса на проезжую часть. Об участках, где возможно появление диких животных, предупреждает знак 1.36 "Дикие животные", предусмотренный разделом 33 ПДД.

В то же время, отсутствие знака не гарантирует отсутствия животных. Такие ДТП случаются и за пределами обозначенных участков.

Пункт 12.1 ПДД требует выбирать безопасную скорость с учетом дорожной обстановки. А по пункту 12.3, если возникла опасность, которую водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно сбавлять скорость вплоть до остановки или безопасно объехать препятствие.

Поэтому на участках у леса:

заранее сбавляйте скорость и следите за обочинами;

если заметили животное, будьте готовы к появлению других;

избегайте резких непроверенных маневров, которые могут привести к выезду на встречную полосу или потере управления;

сохраняйте дистанцию, чтобы иметь запас торможения.

Животное на дороге– это реальный риск. Фото Magnific

Опасность относится и к людям в салоне. Как сообщила полиция Полтавщины, в апреле 2026 года вблизи села Калашники автомобиль столкнулся с косулей, которая, по предварительным данным следствия, выбежала на дорогу. В результате ДТП травмировалась малолетняя пассажирка - ее доставили в больницу. Животное погибло. Причины и обстоятельства происшествия устанавливали следствие.

В марте 2026 года в Ровенской области водитель Mercedes сбила оленя и покинула место происшествия. Животное, которое местные жители назвали Борисом, является своеобразным талисманом для жителей Заречного. Полицейские установили ее личность и составили административные материалы, в том числе за нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП, и оставление места ДТП. Олень выжил и находился под наблюдением егеря.

Если столкновение произошло, действуйте в соответствии с пунктом 2.10 ПДД: остановитесь, включите аварийную сигнализацию, укажите место происшествия знаком аварийной остановки и сообщите полицию по номеру 102. Если есть травмированные люди – вызовите медиков. Не приближайтесь к раненому дикому животному и не пытайтесь самостоятельно загрузить его в автомобиль.

Проверка перед стартом

Прежде чем двинуться, убедитесь:

водитель и все пассажиры пристегнуты;

детское кресло закреплено, а ребенок правильно пристегнут;

домашний любимец безопасно размещен и не мешает управлению;

переноска, клетка или транспортный бокс надежно зафиксированы;

у педалей нет животных или предметов, которые могут помешать управлению.

До встречи дома. Пусть каждая поездка начинается с заботы обо всех, кто рядом.