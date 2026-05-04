Проблема "желтых глаз": владельцы Lamborghini Urus жалуются на дефект фар за 5000 долларов

По словам технических специалистов, пожелтение дневных огней в Lamborghini Urus первого поколения является следствием конструктивного недостатка. Светодиодные модули внутри корпуса расположены слишком близко к световодной трубке. Из-за чрезмерного накопления тепла во время работы конец светового пути фактически обжигается, пишет Carscoops.

В результате вместо чистого белого света, предусмотренного заводом, фара начинает излучать теплый желтый оттенок. Этот процесс происходит постепенно, поэтому владельцы могут не замечать изменений, пока не сравнят старую фару с новой или только что отремонтированной.

Трудности ремонта и позиция страховых компаний

Ситуация обострилась после того, как один из владельцев восстановил поврежденную в ДТП фару со стороны пассажира. После ремонта она снова начала светить ярким белым светом, однако на ее фоне уцелевшая фара со стороны водителя стала выглядеть заметно желтой. Несмотря на то, что издалека разница почти неслышна, вблизи она создает эффект “неопрятности” передней части авто.

Специалисты отмечают, что идеальным решением является одновременная замена или ремонт обоих оптических блоков для достижения полной симметрии. Однако стоимость одной фары составляет от 5000 до 7000 долларов. Страховые компании отказываются оплачивать замену исправной детали только из-за несоответствия оттенка света, что ставит владельцев перед сложным выбором: мириться с асимметрией или исправлять дефект за свой счет.

Реакция владельцев

Пользователи в социальных сетях резко критикуют такое положение вещей, отмечая, что для автомобиля, цена которого сопоставима со стоимостью недвижимости, подобные дефекты являются недопустимыми. Многие отмечают, что если бы это был бюджетный автомобиль проблема не была бы такой критической, но статус Lamborghini требует безупречности в каждой детали.

Почему ремонт современной оптики стоит так дорого?

Современная фара – это не просто лампа в корпусе, а высокотехнологичный элемент, содержащий десятки светодиодных матриц, сложную систему линз, световодов и собственные блоки управления. Оптические элементы часто интегрированы настолько плотно, что даже незначительное термическое повреждение делает узел неремонтопригодным. Напомним, что подобные дефекты есть не только в Lamborghini – владельцы BMW M4 Competition с лазерными фарами также столкнулись с дорогим ремонтом.