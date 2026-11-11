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Продавал бодягу на двух заправках: разоблаченное дело о подпольных АЗС передали в суд

В Одессе будут судить дельца, организовавшего подпольную продажу некачественного бензина и дизеля на двух заправках. Во время обысков правоохранители изъяли почти семь тысяч литров сомнительного горючего стоимостью более трех миллионов гривен, которое теперь подлежит уничтожению.
В Одессе накрыли две нелегальные АЗС с некачественным горючим

ФОТО: из материалов следствия|

В Одесской области бизнес на нелегальном горючем возрождают чуть ли не сразу после суда

Валентин Ожго
logo11 ноября, 07:07
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Как сообщает Территориальное управление БЭБ в Одесской области, фигурант наладил сбыт нефтепродуктов исключительно наличными. Никаких лицензий у мужчины не было, а все операции проходили мимо налоговой отчетности и без ведома руководства предприятия.

Нелегальные точки продаж работали в двух районах города – на улицах Черноморского Казачества и Столбовой. Для хранения и реализации продукта организатор использовал обычные нежилые помещения, где установил особые емкости и заправочное оборудование.

Миллионные убытки и качество топлива

В ходе обысков детективы обнаружили 6880 литров нефтепродуктов. На первом объекте хранилось 1780 литров горючего, а на втором– 2600 литров дизеля и 2500 литров бензина. Общая стоимость изъятого имущества вместе с оборудованием составляет почти 3,4 миллиона гривен.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Проведенная экспертиза подтвердила самые плохие опасения водителей. Изъятые образцы автомобильного бензина и дизельного топлива абсолютно не отвечали требованиям государственных стандартов качества заправка такой смесью могла бы серьезно навредить двигателям.

Горючее и оборудование изъяли, но никто не дает гарантии, что после суда это место будет пустовать – обычно все восстанавливается чуть ли не сразу. Фото: из материалов следствия

Что ждет организатора

Мужчине объявили подозрение по статье о незаконное приобретение и сбыт подакцизных товаров, а Одесская областная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд. За такой бизнес дельца светит штраф от 85 до 170 тысяч гривен.

Помимо финансового наказания закон предусматривает обязательную конфискацию и полное уничтожение всего незаконно изготовленного горючего. Так что вернуть свой сомнительный товар на рынок фигуранту уже не удастся. Однако здесь ставить точку не стоит.

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