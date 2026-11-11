Продавал бодягу на двух заправках: разоблаченное дело о подпольных АЗС передали в суд

ФОТО: из материалов следствия|
В Одесской области бизнес на нелегальном горючем возрождают чуть ли не сразу после суда
Как сообщает Территориальное управление БЭБ в Одесской области, фигурант наладил сбыт нефтепродуктов исключительно наличными. Никаких лицензий у мужчины не было, а все операции проходили мимо налоговой отчетности и без ведома руководства предприятия.
Нелегальные точки продаж работали в двух районах города – на улицах Черноморского Казачества и Столбовой. Для хранения и реализации продукта организатор использовал обычные нежилые помещения, где установил особые емкости и заправочное оборудование.
Миллионные убытки и качество топлива
В ходе обысков детективы обнаружили 6880 литров нефтепродуктов. На первом объекте хранилось 1780 литров горючего, а на втором– 2600 литров дизеля и 2500 литров бензина. Общая стоимость изъятого имущества вместе с оборудованием составляет почти 3,4 миллиона гривен.
Проведенная экспертиза подтвердила самые плохие опасения водителей. Изъятые образцы автомобильного бензина и дизельного топлива абсолютно не отвечали требованиям государственных стандартов качества заправка такой смесью могла бы серьезно навредить двигателям.
Горючее и оборудование изъяли, но никто не дает гарантии, что после суда это место будет пустовать – обычно все восстанавливается чуть ли не сразу. Фото: из материалов следствия
Что ждет организатора
Мужчине объявили подозрение по статье о незаконное приобретение и сбыт подакцизных товаров, а Одесская областная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд. За такой бизнес дельца светит штраф от 85 до 170 тысяч гривен.
Помимо финансового наказания закон предусматривает обязательную конфискацию и полное уничтожение всего незаконно изготовленного горючего. Так что вернуть свой сомнительный товар на рынок фигуранту уже не удастся. Однако здесь ставить точку не стоит.