Продажа авто через Дію отклонена: в сервисном центре МВД объяснили, что делать

В Главном сервисном центре МВД объяснили, что такое сообщение означает автоматический отказ после проверки информации о транспортном средстве, продавце и покупателе в государственных реестрах.

Причиной отказа могут являться разногласия в документах, а также наличие судебных, финансовых или иных ограничений в отношении владельца или самого транспортного средства. Система анализирует данные сразу из государственных реестров, а также одно обременение или запрет делает невозможным оформление сделки через Дію.

В ГСЦ МВД отмечают, что в такой ситуации обращаться в контакт-центр или онлайн-чат нет смысла. Операторы не имеют доступа к персональным данным в государственных реестрах, поэтому не могут указать конкретную причину отказа.

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Переоформление оф-лайн

Для завершения сделки придется обратиться в любой сервисный центр МВД. Администратор проверит информацию в соответствующих реестрах и сообщит, есть ли ограничения в отношении продавца, покупателя или автомобиля. Если никаких препятствий не обнаружат, транспортное средство перерегистрируется в обычном порядке.

Для оформления договора купли-продажи необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

свидетельство регистрации транспортного средства (для продавца).

Очереди в государственных учреждениях

Записаться в сервисный центр можно несколькими способами: через терминал самообслуживания непосредственно в день обращения или заранее через сервис“ Е-Запись” на сайте ГСЦ МВД или в мобильном приложении. Онлайн-бронирование доступно на 21 день вперед.

В сервисном центре подчеркивают, что отказ в оформлении сделки из-за действия не означает невозможность продажи автомобиля. В большинстве случаев вопросы можно решить после дополнительной проверки документов и информации в государственных реестрах.