Тысячи "гуманитарных" авто продавали через соцсети

По данным следствия, предполагаемые организаторы использовали благотворительные фонды, чтобы без уплаты таможенных пошлин ввозить автомобили и продавать их через соцсети и автоплощадки.

О масштабной афере с таким количеством проданных автомобилей, которые ввозились для помощи подразделениям Сил обороны, рассказывается в пресс-релизе Офиса генерального прокурора и Гостаможслужбы.

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Под прикрытием благотворительных фондов

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры о подозрении сообщили четырем участникам группы. Среди них – двое организаторов схемы и двое их помощников.

По версии следствия, организаторы использовали реквизиты ряда благотворительных фондов, зарегистрированных на подставных лиц.

У продавцов гуманитарных автомобилей зона продажи напоминала классический вторичный авторынок, но в несколько меньшем объеме. Без влиятельного куратора наверху здесь точно не обошлось. Скриншот: Авто24

Получив печати, документы и электронные подписи этих организаций, они подавали в таможню документы, согласно которым ввезенные автомобили оформлялись как гуманитарная помощь для воинских частей.

Это было законным основанием, благодаря которому транспорт освобождался от уплаты таможенных пошлин.

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Машины продавали через соцсети

В ходе предварительного расследования установлено, что автомобили не передавали военным, а продавали через автоплощадки и рекламировали в социальных сетях.

По предварительным подсчетам, о чем также свидетельствует аналитика из базы данных таможни, благодаря использованию реквизитов благотворительных фондов участники схемы провели и ввезли на таможенную территорию Украины без растаможивания сотни автомобилей.

"Всего в рамках этой схемы в Украину было незаконно ввезено более 300 транспортных средств. Ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей составляет более 50 млн гривен. В то же время правоохранители проверяют причастность фигурантов к незаконному ввозу еще более 3 000 автомобилей под видом гуманитарной помощи, – отмечают в Гостаможни.

Все эти машины были проведены через таможню как техника для подразделений Сил обороны и других гуманитарных миссий, но псевдоволонтеры решили изменить их статус на коммерческий. Фото: Гостаможня

Основания для подозрений весомы

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию благотворительных фондов, а также восемь автомобилей, ввезенных под видом гуманитарной помощи.

Четырем задержанным сообщили о подозрении по фактам контрабанды и легализации доходов, полученных преступным путем, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Раньше они подписи ставили под декларациями о гуманитарном транспорте для военных, а здесь – расписывались об ознакомлении с подозрением. Фото: ГПУ

Суд избрал всем четырем фигурантам дела меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Для двух предполагаемых организаторов он составляет 6,6 млн гривен, для двух других подозреваемых – 2,3 млн и 1,6 млн гривен.

Расследование продолжается

Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы. Досудебное расследование проводят детективы ТУ БЭБ в Киеве при оперативном сопровождении Национальной полиции, ГУ СБУ в Киеве и Киевской области во взаимодействии с Государственной таможенной службой Украины и Государственной пограничной службой.