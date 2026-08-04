Продажи гибридов Honda в США установили новый рекорд на фоне роста цен на топливо

Как отмечает Carscoops, средняя цена бензина в США выросла до 1,08 доллара за литр (около 4,10 доллара за галлон), а в штате Калифорния даже достигла 1,49 доллара за литр (5,66 доллара за галлон).

Наибольшую популярность среди гибридов Honda получил кроссовер CR-V – на гибридную модификацию пришлось 54% всех продаж модели, что составляет 20 710 единиц (рост на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Доля гибридной версии в линейке Accord составила 41 процент (+28,7%), тогда как у модели Civic Hybrid доля достигла 32%, хотя ее продажи снизились на 6,8%.

Успехи легковой линейки Honda и кроссоверов

Всего продажи легковых автомобилей Honda выросли на 35,7% и составили 43 604 единицы. Модель Accord продемонстрировала рост на 54,7%, перейдя отметку в 20 255 реализуемых машин – это лучший июльский результат для седана с 2019 года. Продажи Civic также выросли на 20,7% до 22 995 единиц, достигнув максимума с 2021 года. Возрожденное купе Prelude перевыполнило план продаж: в июле реализовано 354 экземпляра, а общий объем продаж модели с начала года достиг 2077 единиц.

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Honda Prelude

Среди кроссоверов безоговорочным лидером остается CR-V с показателем 38 335 проданных авто (+18,8%). Модель HR-V, которая в Украине продается как ZR-V, разошлась тиражом в 13 539 единиц (+15,6%), а Pilot нашел 10 125 покупателей (+2,2%). Кроссовер Passport прибавил 18,5% (5641 авто), причем более 80% покупателей выбрали флагманскую версию TrailSport стоимостью от 48 650 долларов.

Отрицательную динамику показал только электрический кроссовер Prologue, продажи которого упали на 75,4 процента до 1554 единиц. Пикап Ridgeline просел на 8,5% (4572 авто), однако Honda уже подтвердила разработку совершенно нового поколения с более выраженным грузовым дизайном.

Показатели премиального бренда Acura

Продажи роскошного подразделения Acura выросли на 18,9% и составили 11996 автомобилей. Главным драйвером роста стал кроссовер MDX, прибавив 60,8 процента (реализовано 4786 единиц). Компактный кроссовер ADX показал рост на 28,3% (2 941 авто), а Integra увеличил продажи на 68,8% до 2370 единиц.

Единственной моделью Acura с отрицательным результатом оказался RDX, продажи которого упали на 4,2% до 1891 единицы. Компания планирует временно снять модель с производства, а через несколько лет вернуть ее на рынок в качестве первой Acura с двухмоторной гибридно-электрической системой.

Вице-президент по продажам American Honda Ленс Волфер отметил, что широкий и сбалансированный модельный ряд позволяет брендам Honda и Acura эффективно адаптироваться к изменениям рыночных условий и предоставлять клиентам экономичные и динамичные автомобили.