Продажи гибридов в Украине выросли на 58%: названы самые популярные модели июля

Toyota RAV4 Hybrid
В июле украинский автопарк пополнили более 4,1 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 58% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Укравтопром.
В то же время, доля новых машин в этом сегменте сократилась. В июле новые гибриды составляли 43% от общего количества, в то время как годом ранее их доля была на уровне 52%.
Самые новые гибриды
Лидером украинского рынка новых гибридов остается Toyota RAV4. В июле модель выбрали 349 покупателей.
Второе место заняла Toyota Yaris Cross с результатом 182 автомобиля. Третьим стал Nissan Qashqai – 72 проданных гибрида.
В тройку самых популярных новых моделей вошли:
- Toyota RAV4 – 349 авто.;
- Toyota Yaris Cross - 182;
- Nissan Qashqai - 72.
Какие б/у гибриды привозят на территорию Украины
Среди импортированных автомобилей с пробегом наибольший спрос в июле имел Ford Fusion US - 137 машин.
Второй результат показал Ford Escape, которых зарегистрировали 134 единицы. Третьим стал Kia Niro – 118 автомобилей.
Таким образом, среди б/у гибридов лидерская тройка выглядит так:
- Ford Fusion US - 137;
- Ford Escape - 134;
- Kia Niro - 118.
Гибридный сегмент остается одним из немногих направлений украинского авторынка, демонстрирующего существенный рост. За год количество зарегистрированных HEV и PHEV увеличилось более чем в полтора раза.