Продажи гибридов в Украине выросли на 58%: названы самые популярные модели июля

В июле украинский автопарк пополнили более 4,1 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 58% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Укравтопром.

В то же время, доля новых машин в этом сегменте сократилась. В июле новые гибриды составляли 43% от общего количества, в то время как годом ранее их доля была на уровне 52%.

Самые новые гибриды

Лидером украинского рынка новых гибридов остается Toyota RAV4. В июле модель выбрали 349 покупателей.

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Второе место заняла Toyota Yaris Cross с результатом 182 автомобиля. Третьим стал Nissan Qashqai – 72 проданных гибрида.

В тройку самых популярных новых моделей вошли:

Toyota RAV4 – 349 авто.; Toyota Yaris Cross - 182; Nissan Qashqai - 72.

Какие б/у гибриды привозят на территорию Украины

Среди импортированных автомобилей с пробегом наибольший спрос в июле имел Ford Fusion US - 137 машин.

Второй результат показал Ford Escape, которых зарегистрировали 134 единицы. Третьим стал Kia Niro – 118 автомобилей.

Таким образом, среди б/у гибридов лидерская тройка выглядит так:

Ford Fusion US - 137; Ford Escape - 134; Kia Niro - 118.

Гибридный сегмент остается одним из немногих направлений украинского авторынка, демонстрирующего существенный рост. За год количество зарегистрированных HEV и PHEV увеличилось более чем в полтора раза.