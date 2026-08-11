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Продажи электромобилей в Украине упали на 44%: названы самые популярные модели июля

Значительное увеличение налогов на ввоз электромобилей в начале текущего года привело к перераспределению рынка. Продажи электричек значительно снизились.
Повышение налогов: продажи электромобилей упали на 44%

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo11 августа, 11:40
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В июле 2026 года украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей (BEV). По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года спрос на электромобили сократился на 44%. Укравтопром.

Основную часть июльских регистраций составляли легковые электромобили – 3756 автомобилей. Среди них только 423 были новыми, что на 73% меньше, чем в июле 2025 года. Количество подержанных электрокаров сократилось на 37% - до 3333 машин.

В сегменте коммерческих электромобилей зарегистрировали 172 автомобиля, из которых только 14 были новыми. Для сравнения, в июле прошлого года было реализовано 176 коммерческих BEV, среди которых 20 новых.

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Самые популярные новые электромобили

Лидером среди новых электрокаров в июле стала китайская модель BYD Sea Lion 06 EV - 73 проданных автомобиля.

В пятерку самых популярных новых электромобилей также вошли:

  1. BYD Sea Lion 06 EV – 73 авто;
  2. BYD Leopard 3 - 40;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 39;
  4. ZEEKR 001 - 36;
  5. ZEEKR 7X - 28.

Таким образом, все пять позиций в рейтинга заняли модели китайского производства или брендов, принадлежащих китайским автогруппам.

Какие подержанные электромобили чаще всего ввозили

Среди электромобилей с пробегом наибольшим спросом снова пользовались модели Tesla. Первое место заняла Tesla Model Y – 509 автомобилей.

В ТОП-5 также попали:

  1. Tesla Model Y - 509;
  2. Tesla Model 3 - 456;
  3. Nissan Leaf - 383;
  4. Chevrolet Bolt - 209;
  5. Kia Niro EV - 139.

Несмотря на сокращение общего спроса, подержанные электромобили остаются основной частью украинского рынка BEV. В июле их было зарегистрировано почти в восемь раз больше новых электрокаров.

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