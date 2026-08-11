Продажи электромобилей в Украине упали на 44%: названы самые популярные модели июля

Tesla Model Y
В июле 2026 года украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей (BEV). По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года спрос на электромобили сократился на 44%. Укравтопром.
Основную часть июльских регистраций составляли легковые электромобили – 3756 автомобилей. Среди них только 423 были новыми, что на 73% меньше, чем в июле 2025 года. Количество подержанных электрокаров сократилось на 37% - до 3333 машин.
В сегменте коммерческих электромобилей зарегистрировали 172 автомобиля, из которых только 14 были новыми. Для сравнения, в июле прошлого года было реализовано 176 коммерческих BEV, среди которых 20 новых.
Самые популярные новые электромобили
Лидером среди новых электрокаров в июле стала китайская модель BYD Sea Lion 06 EV - 73 проданных автомобиля.
В пятерку самых популярных новых электромобилей также вошли:
- BYD Sea Lion 06 EV – 73 авто;
- BYD Leopard 3 - 40;
- Volkswagen ID.UNYX – 39;
- ZEEKR 001 - 36;
- ZEEKR 7X - 28.
Таким образом, все пять позиций в рейтинга заняли модели китайского производства или брендов, принадлежащих китайским автогруппам.
Какие подержанные электромобили чаще всего ввозили
Среди электромобилей с пробегом наибольшим спросом снова пользовались модели Tesla. Первое место заняла Tesla Model Y – 509 автомобилей.
В ТОП-5 также попали:
- Tesla Model Y - 509;
- Tesla Model 3 - 456;
- Nissan Leaf - 383;
- Chevrolet Bolt - 209;
- Kia Niro EV - 139.
Несмотря на сокращение общего спроса, подержанные электромобили остаются основной частью украинского рынка BEV. В июле их было зарегистрировано почти в восемь раз больше новых электрокаров.