Продажи электромобилей в Украине упали на 44%: названы самые популярные модели июля

В июле 2026 года украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей (BEV). По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года спрос на электромобили сократился на 44%. Укравтопром.

Основную часть июльских регистраций составляли легковые электромобили – 3756 автомобилей. Среди них только 423 были новыми, что на 73% меньше, чем в июле 2025 года. Количество подержанных электрокаров сократилось на 37% - до 3333 машин.

В сегменте коммерческих электромобилей зарегистрировали 172 автомобиля, из которых только 14 были новыми. Для сравнения, в июле прошлого года было реализовано 176 коммерческих BEV, среди которых 20 новых.

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Самые популярные новые электромобили

Лидером среди новых электрокаров в июле стала китайская модель BYD Sea Lion 06 EV - 73 проданных автомобиля.

В пятерку самых популярных новых электромобилей также вошли:

BYD Sea Lion 06 EV – 73 авто; BYD Leopard 3 - 40; Volkswagen ID.UNYX – 39; ZEEKR 001 - 36; ZEEKR 7X - 28.

Таким образом, все пять позиций в рейтинга заняли модели китайского производства или брендов, принадлежащих китайским автогруппам.

Какие подержанные электромобили чаще всего ввозили

Среди электромобилей с пробегом наибольшим спросом снова пользовались модели Tesla. Первое место заняла Tesla Model Y – 509 автомобилей.

В ТОП-5 также попали:

Tesla Model Y - 509; Tesla Model 3 - 456; Nissan Leaf - 383; Chevrolet Bolt - 209; Kia Niro EV - 139.

Несмотря на сокращение общего спроса, подержанные электромобили остаются основной частью украинского рынка BEV. В июле их было зарегистрировано почти в восемь раз больше новых электрокаров.