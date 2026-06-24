Продажи нового поколения Mazda CX-5 в Японии в пять раз превысили ожидания производителя

Анализ структуры первых заказов демонстрирует четкое стремление японских покупателей к более дорогим версиям с высоким уровнем оснащения, отмечает Carscoops. Флагманская комплектация L стала абсолютным лидером, заняв 65% от общего количества заявок. Среднюю комплектацию под названием G выбрали 32 процента клиентов, тогда как на базовую стартовую версию S пришлось всего 3 процента заказов.

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В вопросах персонализации экстерьера покупатели также готовы доплачивать за премиальность. Несмотря на то, что фирменным цветом для рекламной кампании запуска был выбран красный Soul Red Crystal, четверть всех будущих владельцев отдали предпочтение белому оттенку Rhodium White, стоимость которого составляет 55 000 иен (около 340 долларов). В оформлении интерьера большую популярность приобрела новая эстетика: почти в 40% заказанных кроссоверов в топовой модификации L покупатели выбрали обивку салона Sports Tan.

Практичность интерьера и техническое оснащение

Высокий уровень заказов был зафиксирован вопреки первоначальной критике экспертов относительно отсутствия физических кнопок управления климат-контролем и отсутствия классической гибридной силовой установки на момент дебюта. Потребители проигнорировали эти замечания, зато высоко оценили практические преимущества новинки.

Клиенты отмечают увеличенное пространство для пассажиров второго ряда, более широкие дверные проемы, которые существенно упрощают установку детских кресел, а также возможность сложить задние сиденья в ровный пол, превращая салон в спальное место. Кроме того, положительные отзывы получила новая мультимедийная система с большим 15,6-дюймовым дисплеем и обновленным интерфейсом.

На внутреннем рынке Японии кроссовер третьего поколения в настоящее время предлагается исключительно с 2,5-литровым бензиновым двигателем серии e-SkyActiv, работающим по технологии "мягкого гибрида". Силовой агрегат работает в паре с традиционной шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Покупатели могут выбирать между модификациями с передним или полным приводом.

Цены и конкуренты