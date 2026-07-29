Продажи новых грузовиков в ЕС выросли почти на 10%: дизель удерживает лидерство

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в январе– июне 2026 года в странах ЕС зарегистрировали 171 933 новых грузовика, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным драйвером роста стал сегмент тяжелых грузовиков, продажи которых увеличились на 11,1%.

" Европейский рынок коммерческого транспорта продолжает восстанавливаться, несмотря на геополитическую нестабильность. В то же время ассоциация отмечает, что дальнейшее распространение транспорта с нулевыми выбросами сдерживает недостаточное развитие зарядной и водородной инфраструктуры, особенно для тяжелых грузовиков, – отмечают в ACEA

Нидерланды стали одним из лидеров

Наибольший рост среди крупных европейских рынков продемонстрировали Нидерланды. Там регистрации новых грузовиков выросли сразу на 47,5% – до 8 661 автомобиля.

Также существенный рост зафиксировали:

Польша– +25,9%;

Испания– +13,2%;

Германия– +7,1%.

Французский рынок по итогам первого полугодия остался практически на уровне в прошлом году.

Новые регистрация коммерческих транспортных средств в ЕС. Инфографика: ACEA

Электрогрузовики быстро набирают популярность

Сегмент электрических грузовиков продолжает показывать высокие темпы роста. За шесть месяцев 2026 года в ЕС зарегистрировали 8235 новых электрогрузовиков, что на 47,7% больше, чем годом ранее.

Благодаря этому их доля рынка выросла с 3,6% до 4,8%.

Наибольший вклад в развитие этого сегмента внесли Германия, Нидерланды и Франция. На эти три страны пришлось 74% всех регистраций электрогрузовиков в Евросоюзе.

Новые коммерческие транспортные средства по источнику питания. Инфографика: ACEA



Дизель все еще безальтернативный

Несмотря на стремительный рост продаж электрических моделей, дизельные грузовики остаются бесспорными лидерами европейского рынка.

В первом полугодии 2026 года на автомобили с дизельными двигателями пришлось 92,1% всех новых регистраций грузовиков. При этом их продажи также выросли – на 9,3% в годовом исчислении.

Растут продажи фургонов и автобусов

Положительная динамика наблюдается и в других сегментах коммерческого транспорта. Продажи новых фургонов в ЕС увеличились на 1,9% – до 742 759 единиц, а рынок автобусов вырос сразу на 22,7%, достигнув 22 590 новых машин.