Проезд в маршрутках на Киевщине снова подорожал: до метро уже по 60–100 гривен

Как сообщают читатели сайта “Авто24”, с 20 января на маршрутке №721 из Вишневого до станций киевского метро стоимость проезда выросла с 50 до 60 грн. О повышении сообщают водители и информации объявления в маршрутках.

Также цена меняется и на других маршрутах в направлениях из Киева в Боярку, Белогородки и опять же Вишневого - плюс 5–10 гривен в зависимости от маршрута.

Начиная с 1 февраля проезд в маршрутке №423 из Бучи в столицу уже стоит 70 грн. Еще дороже - для жителей села Гавриловка: проезд в Киев поднялся сразу до 100 грн.

Кстати на заправках дизтопливо уже по 70-73 грн за литр

Почему цены растут

Официальных объяснений от перевозчиков немного, но водители традиционно говорят о подорожании топлива, рост цен на обслуживание транспорта и уменьшение пассажиропотока. Фактически же пригород все больше живет по "рыночным" тарифам, которые мало кто контролирует.

В то же время большие автобусы, которые были переданы для Киевщины из Парижа, так и введены в эксплуатацию.

Дешевле ли ехать на автомобиле

При нынешних ценах вопрос "маршрутка или авто" уже не выглядит риторическим. Для примера: поездка из Вишневого в Киев и обратно на маршрутке обойдется в 120 грн в день. За месяц это около 2,5–2,7 тыс. грн.

Автомобиль с бензиновым двигателем, который потребляет около 8 л на 100 км, на такое же расстояние потратит примерно 70–90 грн горючего за день (в зависимости от трафика). Даже с учетом износа и парковки разница уже не выглядит драматичной. Для электромобилей или авто с ГБО поездка вообще может оказаться заметно дешевле.

Кстати в Украине резко подскочили цены на зарядку электромобилей

Что это означает для пассажиров

Жители пригородов все больше платят за дорогу на работу, не получая при этом ни комфорта, ни стабильности. Если тенденция сохранится, маршрутки рискуют потерять часть пассажиров, которые пересядут на собственные авто или будут искать альтернативные способы проезда.