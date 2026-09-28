Производство самого популярного пикапа Ford F-150 остановили из-за проблем со снабжением

Ford F-Series в течение 49 лет остается самой популярной серией пикапов в США. За прошлый год компания продала 828 832 автомобиля F-Series, причем значительную часть этого объема обеспечивает именно F-150, сообщает Carscoops. По информации Reuters, производство F-150 на заводе грузовиков в Дирборне приостановили в четверг, 24 сентября. Ожидается, что предприятие не возобновит выпуск пикапов до 29 сентября.

Проблемы возникли также на сборочном заводе Ford в Канзас-Сити. Там в последнее время было отменено несколько производственных изменений, что также повлияло на выпуск автомобилей F-Series. В то же время, завод грузовиков Ford в Кентукки увеличил производство. По всей вероятности, это может частично компенсировать последствия перебоев на других предприятиях, хотя автопроизводитель не объяснял связь между этими событиями.

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Что стало причиной остановки производства

Точная причина проблемы остается неизвестной. По информации источников, знакомых с ситуацией, речь идет о "проблеме со снабжением". В то же время сообщается, что нынешние перебои не связаны с дефицитом алюминия, ранее уже влиявшим на производство Ford F-150.

Тогда возникли проблемы после серии пожаров на предприятии Novelis Oswego в 2025 году. Это создало трудности с снабжением алюминия для автомобильной промышленности. На этот раз ситуация выглядит иначе, хотя точный компонент или поставщик, повлекший за собой остановку производства, пока не назван.

На заводе в Дирборне пострадали тысячи работников

Detroit Free Press сообщает, что остановка производства на заводе грузовиков в Дирборне затронула около 3500-4000 работников. Ситуация оказалась более масштабной и для предприятия в Канзас-Сити. По информации издания, с начала сентября там упразднили уже 15 производственных изменений. Представитель Ford заявил Detroit Free Press, что компания "не комментирует перебои с поставщиками".

В то же время глава переговорной комиссии профсоюза UAW Local 249 Джим Фишер предположил, что проблема может быть связана именно с алюминием. Однако эта версия пока не подтверждена автопроизводителем. Ford объясняет ситуацию общим "недостатком деталей", не уточняя, каких компонентов не хватает.

Поставщик алюминия уже возобновляет производство

На этом фоне особое внимание привлекает ситуация на предприятии Novelis в Освего. В июне компания запустила горячее состояние на заводе после предварительных проблем с производством. Тогда Novelis заявила, что тесно сотрудничает с клиентами для увеличения объемов поставок, а также совершенствует производственные процессы, чтобы " дальнейшее укрепление способности компании поставлять надежную и высококачественную продукцию".

Для Ford перебои с производством F-150 является заметной проблемой, поскольку эта модель остается ключевой частью продаж F-Series на американском рынке. При этом производитель пока не сообщает, сколь длительные остановки на предприятиях могут повлиять на общие объемы выпуска пикапов.