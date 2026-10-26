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Променял карьеру на 700 литров солярки: в Житомирской области начальника полиции отправили за решетку на 7 лет

Руководитель одного из отделов полиции Житомирской области получил семь лет заключения за вымогательство взятки в виде талонов на горючее от местной агрофирмы. Правоохранителя задержали с поличным после передачи купонов на 700 литров, и теперь его ждет конфискация имущества и длительный запрет занимать руководящие должности.
В Житомирской области полицейского осудили на 7 лет за горючее

ФОТО: из материалов следствия|

Был теплый уютный кабинет, хороший должностной оклад, премии с доплатами, но этого оказалось мало.

Валентин Ожго
logo26 октября, 07:07
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Как сообщает Житомирская областная прокуратура, история началась еще в апреле 2021 года, когда патрульные остановили на дороге крупногабаритную сельскохозяйственную технику. Тракторы и комбайны принадлежали одной из крупных местных компаний и работали на полях региона.

Чтобы узнать причины внезапной остановки и обеспечить своим машинам спокойный проезд, представитель агрофирмы пошел на разговор к начальнику одного из отделов Бердичевского райотдела ГУНП.

Цена вопроса – ежемесячная дань

Во время встречи должностное лицо не стало ходить вокруг и выдвинуло предпринимателю четкое условие. За беспрепятственное движение тракторов по дорогам, которые контролировало его подразделение, полицейский потребовал ежемесячно получать талоны на горючее.

Топливо
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Аппетиты правоохранителя оказались немалыми, но схема дала сбой. Сразу после того, как начальник отдела положил в карман талоны на 700 литров дизеля, его задержали оперативники ДБР и сотрудники СБУ.

Суд и приговор

В ходе судебных заседаний обвиняемый пытался оправдаться и свою вину категорически отрицал.

" Я получил эти талоны исключительно как благотворительную помощь от агрофирмы для нужд отделения, – убеждал судей бывший милиционер.

Однако Бердичевский горрайонный суд таких аргументов не убедил. Чиновника признали виновным в получении неправомерной выгоды и назначили суровое наказание – 7 лет лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют все имущество и запретят занимать определенные должности в течение трех лет.

Что было известно раньше?

Напомним, что схемы с горючим среди чиновников – явление не редкое. Как уже сообщалось на нашем сайте, громкий скандал разгорелся в компании Укрзализныця.

В другом случае эксначальник локомотивного депо в Тернополе закрывал глаза на то, что государственной соляркой массово заправляли обычные легковушки. Из-за такой служебной халатности предприятие потеряло горючего на колоссальную сумму более 4,2 миллионов гривен.

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