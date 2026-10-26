Променял карьеру на 700 литров солярки: в Житомирской области начальника полиции отправили за решетку на 7 лет

ФОТО: из материалов следствия|
Был теплый уютный кабинет, хороший должностной оклад, премии с доплатами, но этого оказалось мало.
Как сообщает Житомирская областная прокуратура, история началась еще в апреле 2021 года, когда патрульные остановили на дороге крупногабаритную сельскохозяйственную технику. Тракторы и комбайны принадлежали одной из крупных местных компаний и работали на полях региона.
Чтобы узнать причины внезапной остановки и обеспечить своим машинам спокойный проезд, представитель агрофирмы пошел на разговор к начальнику одного из отделов Бердичевского райотдела ГУНП.
Цена вопроса – ежемесячная дань
Во время встречи должностное лицо не стало ходить вокруг и выдвинуло предпринимателю четкое условие. За беспрепятственное движение тракторов по дорогам, которые контролировало его подразделение, полицейский потребовал ежемесячно получать талоны на горючее.
Аппетиты правоохранителя оказались немалыми, но схема дала сбой. Сразу после того, как начальник отдела положил в карман талоны на 700 литров дизеля, его задержали оперативники ДБР и сотрудники СБУ.
Суд и приговор
В ходе судебных заседаний обвиняемый пытался оправдаться и свою вину категорически отрицал.
" Я получил эти талоны исключительно как благотворительную помощь от агрофирмы для нужд отделения, – убеждал судей бывший милиционер.
Однако Бердичевский горрайонный суд таких аргументов не убедил. Чиновника признали виновным в получении неправомерной выгоды и назначили суровое наказание – 7 лет лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют все имущество и запретят занимать определенные должности в течение трех лет.
Что было известно раньше?
Напомним, что схемы с горючим среди чиновников – явление не редкое. Как уже сообщалось на нашем сайте, громкий скандал разгорелся в компании Укрзализныця.
В другом случае эксначальник локомотивного депо в Тернополе закрывал глаза на то, что государственной соляркой массово заправляли обычные легковушки. Из-за такой служебной халатности предприятие потеряло горючего на колоссальную сумму более 4,2 миллионов гривен.