Прощай, мощный V6: почему Acura останавливает выпуск топового кроссовера MDX Type S

Как пишет Motor1 со ссылкой на Automotive News, японский премиум-бренд ставит на паузу выпуск мощнейшей версии своего популярного кроссовера. Речь идет о модификации MDX Type S с 3,0-литровым турбированным V6 на 355 лошадиных сил. Производство этой версии завершится после 2026 года модельного года.

У дилеров будут запасы этих машин только к началу 2027 года. При этом стандартные версии кроссовера остаются на конвейере завода в Огайо без изменений.

Почему мощные авто исчезают

Официальный представитель Acura Эндрю Квиллин объяснил, что проблема заключается в неопределенности вокруг новых экологических стандартов EPA Tier 4 в США. Сначала эти жесткие правила должны были заработать с 2027 года, но недавно их внедрение было предложено перенести на 2029 год.

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Для автопроизводителя сертифицировать нишевый мощный двигатель дважды под разные правила – это огромные и неоправданные издержки. Вместе с MDX Type S исчезнет и сам двигатель J30AC V6, также устанавливавшийся на седан TLX Type S. Таким образом, линейка Acura впервые за многие годы останется без заводского шестицилиндрового турбомотора.

Интересно, что Honda недавно применила такую же тактику "ожидания" для модели Civic Si из-за аналогичного давления эко-стандартов. Вернется ли Type S на рынок позже– зависит исключительно от того, каковы будут окончательные графики внедрения новых экологических норм.