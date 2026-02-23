В Ужгороде обнаружили не сертифицированные автокресла: что делать потребителям – непонятно

ФОТО: Коллаж Авто24|
Что-то за что-то в Ужгороде обнаружили и наказали, но кого, где и конкретно за что - вероятно, гостайна
О нарушении требований безопасности продукции в упомянутом областном центре на своей ФБ-странице и сайте сообщила Укртрансбезопасность. Речь идет об автомобильных креслах для транспортировки детей ТМ "Evenflo", которые не соответствовали установленным требованиям законодательства.
Правда, локация и название компании (продавца, поставщика) не указываются, что выглядит немного странно, поскольку речь не идет о режимном объекте военного назначения или критической инфраструктуре.
Конкретика в дефиците
Поэтому потребитель получил неполную информацию об упомянутом продукте. Именно поэтому непонятно, где этот товар был на момент проверки – в продаже на полке магазина, на складе, в транспортном средстве при перевозке и тому подобное.
Не ясно и происхождение товара. Если это контрафактная подделка, то это одно дело, когда же это оригинальная продукция, но ввезена контрабандным путем без соответствующей документации, то это еще другое. Как и то, что это может быть оригинальный продукт производителя, но не внесен в реестр для получения прибыли "вне кассы" или избежания налоговых платежей.
Детские кресла теперь в статусе гостайны
Сообщение о том, что "За выявленные нарушения составлен протокол и вынесены постановления. Ответственность – 136 000 гривен" ничего нового потребителю не дает, поскольку он так и ничего не узнал о товаре, который в мире пользуется спросом, а в Ужгороде оказался вне закона.
Вот это кресло сопровождает информацию Укртрансбезопасности. Однако какая-то конкретная информации о нем в сообщении отсутствует. Фото: сайт Укртрансбезопасности
Напомним, в Украине действует официальное представительство Evenflo Company Inc, чья продукция имеет хорошую репутацию и высокие рейтинги. Есть надежда, что оттуда поступит более конкретная информация относительно таинственных кресел.
Контрафакт может быть, но нужны доказательства
Как показал мониторинг Авто24, прямых доказательств контрафактных детских автокресла американского бренда Evenflo в Украине за последние годы не обнаружено, хотя на запросы на английском языке несколько извещений о подделках Evenflo на мировых рынках поступило.