Прототип Hyundai Tucson 2027 года загорелся из-за перегрева тормозов во время испытаний

Как отмечает Carscoops, испытатели Hyundai буксировали прицеп на горном спуске для проверки эффективности тормозов модели. В результате экстремального трения диски перегрелись и загорелись. Инженерам из машин сопровождения пришлось использовать огнетушители, однако высокая температура привела к тому, что обе передние шины поочередно лопнули, заблокировав автомобиль на дороге.

Новый квадратный дизайн кузова и особенности салона

Новый Hyundai Tucson готовится к кардинальному изменению дизайна: вместо текущих плавных и спортивных линий кроссовер получит более брутальный, квадратный силуэт, выполненный в стилистике старшей модели Santa Fe. Существенные изменения произошли и в салоне автомобиля.

Интерьер Tucson получил обновленную переднюю панель с массивным 17-дюймовым экраном информационно развлекательной системы Pleos в форме планшета. Подобная архитектура цифровой кабины уже используется в роскошном седане Grandeur и электрическом IONIQ 3.

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Сохранение физических кнопок и моторная гамма

Несмотря на наличие большого центрального дисплея, Hyundai продолжает придерживаться концепции сохранения тактильных органов управления. В салоне прототипа под главным экраном можно увидеть две физические поворотные ручки и ряд механических переключателей, а также дополнительные кнопки на переработанном руле.

Технические подробности о силовых установках пока держатся в тайне. По предварительной информации, новый Tucson сохранит четырехцилиндровые бензиновые двигатели, а также гибридные и гибридные плагин модификации с возможностью выбора между передним и полным приводом. Кроме того, в автосообществе есть слухи о потенциальном создании полноценной спортивной версии Tucson N.

Подобные инциденты с прототипами Hyundai уже были.