ФОТО: AvD|
Тест зимних шин от AvD
Как сообщает немецкий автоклуб AvD, совместно с тестовым агентством TEMPOTIRE специалисты испытали покрышки 225/45 R 17 на автомобиле Audi A3. В список испытуемых попали как премиальные модели, так и откровенно бюджетные варианты, которые оценивали по поведению на снегу, мокром и сухом покрытии.
Главным разочарованием сезона стали результаты моделей бюджетного сегмента, где сразу три китайских шин получили вердикт "не рекомендовано". Речь идет о Triangle WinterX TW401, Double Coin DW-300 и Rockblade Icecruiser 1, которые показали откровенно слабые результаты.
Тест зимних шин от AvD на Audi A3
Эти покрышки показали серьезные проблемы с управляемостью и торможением, особенно в критических ситуациях. "Цена не может быть единственным критерием при выборе резины, ведь разница в безопасности между лидерами и аутсайдерами остается колоссальной", – подчеркивают немецкие эксперты.
Кто стал лидером испытаний
В противоположность аутсайдерам премиальные бренды показали высочайший класс. Абсолютным победителем стала модель Pirelli Cinturato Winter 3, которая буквально на волосок опередила Michelin Alpin 7 благодаря лучшей стойкости к аквапланированию в поворотах.
Оба лидера получили общую оценку 4,51 балла. Высокие результаты и статус "отлично" также получили Goodyear UltraGrip Performance 3, Continental WinterContact TS 870 и Bridgestone Blizzak 6.
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Подробные результаты тестирования AvD 2026
Для удобства выбора публикуем полную таблицу с отметками всех 15 протестированных моделей зимних шин. Оценка проводилась по пятибалльной шкале, где 5– это максимальный результат.
|
Модель
|
Вердикт (Бал)
|
Снег
|
Мокро
|
Сухо
|
Экономичность/Экология
|
Примерная цена в Европе
|Pirelli Cinturato Winter 3
|Отлично (4.51)
|4.39
|4.60
|4.50
|4.56
|€140
|Michelin Alpin 7
|Отлично (4.51)
|4.50
|4.33
|4.37
|4.92
|€160
|Goodyear UltraGrip Performance 3
|Отлично (4.49)
|4.44
|4.48
|4:34
|4.75
|€151
|Continental WinterContact TS 870
|Отлично (4.43)
|4.37
|4.43
|4.44
|4.51
|€151
|Bridgestone Blizzak 6
|Отлично (4.41)
|4.37
|4.37
|4.36
|4.57
|€133
|Kumho WinterCraft WP52+
|Хорошо (4.27)
|4:30
|4.29
|4.23
|4.26
|€91
|Hankook Winter i*cept RS³
|Хорошо (4.26)
|4.29
|4.27
|4.05
|4.43
|€110
|Nexen Winguard Sport 3
|Хорошо (4.24)
|4.29
|4.12
|4.24
|4:35
|€81
|Linglong Sport Master Winter
|Хорошо (4.20)
|4.16
|4.19
|4.32
|4.16
|€69
|Giti GitiWinter W2
|Рекомендовано (4.23)*
|4.37
|4.12
|4.22
|4.19
|€80
|Falken Eurowinter HS02 Pro
|Рекомендовано (4.16)*
|4.01
|4.22
|4:30
|4.19
|€104
|Toyo Observe EWS1
|Рекомендовано (4.15)*
|3.81
|4.38
|4:34
|4.15
|€89
|Triangle WinterX TW401
|Не рекомендовано (3.90)*
|4.28
|3.65
|3.72
|3.88
|€66
|Double Coin DW-300
|Не рекомендовано (3.58)*
|4.71
|2.22
|3.67
|3.84
|€84
|Rockblade Icecruiser 1
|Не рекомендовано (3.02)*
|4.86
|1.34
|2.26
|3.55
|€65
Звездочкой в таблице обозначены модели, общий балл которых был принудительно снижен из-за откровенно слабых показателей в одной из ключевых дисциплин безопасности (например, на мокром или сухом асфальте).
В общем, испытания этого года подтверждают простую истину: современные зимние шины топового сегмента обеспечивают максимальный контроль над авто. А вот водителям, которые ищут самые дешевые варианты, стоит быть очень осторожными, чтобы экономия не обернулась проблемами на первом же скользком повороте.