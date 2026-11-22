Как сообщает немецкий автоклуб AvD, совместно с тестовым агентством TEMPOTIRE специалисты испытали покрышки 225/45 R 17 на автомобиле Audi A3. В список испытуемых попали как премиальные модели, так и откровенно бюджетные варианты, которые оценивали по поведению на снегу, мокром и сухом покрытии.

Главным разочарованием сезона стали результаты моделей бюджетного сегмента, где сразу три китайских шин получили вердикт "не рекомендовано". Речь идет о Triangle WinterX TW401, Double Coin DW-300 и Rockblade Icecruiser 1, которые показали откровенно слабые результаты.

Тест зимних шин от AvD на Audi A3

Эти покрышки показали серьезные проблемы с управляемостью и торможением, особенно в критических ситуациях. "Цена не может быть единственным критерием при выборе резины, ведь разница в безопасности между лидерами и аутсайдерами остается колоссальной", – подчеркивают немецкие эксперты.

Кто стал лидером испытаний

В противоположность аутсайдерам премиальные бренды показали высочайший класс. Абсолютным победителем стала модель Pirelli Cinturato Winter 3, которая буквально на волосок опередила Michelin Alpin 7 благодаря лучшей стойкости к аквапланированию в поворотах.

Оба лидера получили общую оценку 4,51 балла. Высокие результаты и статус "отлично" также получили Goodyear UltraGrip Performance 3, Continental WinterContact TS 870 и Bridgestone Blizzak 6.

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Подробные результаты тестирования AvD 2026

Для удобства выбора публикуем полную таблицу с отметками всех 15 протестированных моделей зимних шин. Оценка проводилась по пятибалльной шкале, где 5– это максимальный результат.

Модель Вердикт (Бал) Снег Мокро Сухо Экономичность/Экология Примерная цена в Европе Pirelli Cinturato Winter 3 Отлично (4.51) 4.39 4.60 4.50 4.56 €140 Michelin Alpin 7 Отлично (4.51) 4.50 4.33 4.37 4.92 €160 Goodyear UltraGrip Performance 3 Отлично (4.49) 4.44 4.48 4:34 4.75 €151 Continental WinterContact TS 870 Отлично (4.43) 4.37 4.43 4.44 4.51 €151 Bridgestone Blizzak 6 Отлично (4.41) 4.37 4.37 4.36 4.57 €133 Kumho WinterCraft WP52+ Хорошо (4.27) 4:30 4.29 4.23 4.26 €91 Hankook Winter i*cept RS³ Хорошо (4.26) 4.29 4.27 4.05 4.43 €110 Nexen Winguard Sport 3 Хорошо (4.24) 4.29 4.12 4.24 4:35 €81 Linglong Sport Master Winter Хорошо (4.20) 4.16 4.19 4.32 4.16 €69 Giti GitiWinter W2 Рекомендовано (4.23)* 4.37 4.12 4.22 4.19 €80 Falken Eurowinter HS02 Pro Рекомендовано (4.16)* 4.01 4.22 4:30 4.19 €104 Toyo Observe EWS1 Рекомендовано (4.15)* 3.81 4.38 4:34 4.15 €89 Triangle WinterX TW401 Не рекомендовано (3.90)* 4.28 3.65 3.72 3.88 €66 Double Coin DW-300 Не рекомендовано (3.58)* 4.71 2.22 3.67 3.84 €84 Rockblade Icecruiser 1 Не рекомендовано (3.02)* 4.86 1.34 2.26 3.55 €65

Звездочкой в таблице обозначены модели, общий балл которых был принудительно снижен из-за откровенно слабых показателей в одной из ключевых дисциплин безопасности (например, на мокром или сухом асфальте).

В общем, испытания этого года подтверждают простую истину: современные зимние шины топового сегмента обеспечивают максимальный контроль над авто. А вот водителям, которые ищут самые дешевые варианты, стоит быть очень осторожными, чтобы экономия не обернулась проблемами на первом же скользком повороте.