Прямой путь в Молдову: на каком этапе строительство нового моста и пунктов пропуска в Винницкой области

Как сообщает Служба восстановления в Винницкой области, регион пока демонстрирует высокие темпы прироста пассажиропотока, поэтому развитие приграничной инфраструктуры идет ускоренными темпами. Специалисты сосредоточили главные усилия на нескольких стратегических локациях, обеспечивающих комфортное пересечение государственной границы.

Мост через Днестр и новые КПП

Строительная готовность пограничного мостового перехода "Ямполь"– Косеуц" составляет 76%. Украинская сторона уже согласовала с молдавскими коллегами дорожную карту относительно следующего этапа работ на территории соседнего государства, включая сведение самого пункта пропуска.

Открытие этой переправы обеспечит водителям прямое сообщение с молдавским городом Сороки. Это позволит существенно сэкономить время в пути и улучшит общую логистику между странами.

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Параллельно продолжаются масштабные работы на международном пункте пропуска "Бронница"– Унгурь", где степень готовности объекта уже перевалила за 80%. Сейчас там активно проводят благоустройство территории, а к концу 2026 года планируют полностью завершить устройство инженерных сетей и внешнего освещения.

Темпы строительных работ на объектах пограничной инфраструктуры Винницкой области динамичны. С вводом обновленных пунктов пропуска в эксплуатацию процедура оформления грузов и пассажиров в/из Молдовы будет более быстрой. Фото: Служба восстановления в Винницкой области

Кроме этого, строители смонтируют смотровой мостик и подготовят комплекс для ввода в эксплуатацию. Реализация этого проекта не только повысит пропускную способность, но обеспечит современный уровень инклюзивности для маломобильных групп населения.

Также в штатном режиме продолжает работать действующий пункт "Могилев-Подольский"– Отач". Его мощности играют ключевую роль в обеспечении стабильного трафика на юго-западном направлении.

Альтернативные пути и безопасность

Напомним, ранее мы писали, что Государственное агентство восстановления начало процесс закупки 135 мобильных укрытий для пограничной инфраструктуры. Их установят в пяти областях, в том числе и в Винницкой области, чтобы водители и пассажиры могли переждать воздушную тревогу в безопасности прямо в очередях перед КПП.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина также активно расширяет логистические коридоры по другим направлениям. Недавно заработал новый мост через реку Тиса и общий пункт пропуска на границе с Румынией, а Мининфраструктуры прорабатывает идею перенесения части таможенных процедур на территорию соседних государств для ускорения движения транспорта.