Прямой путь в Молдову: новый мост через Днестр обещают открыть до конца года

Как сообщает компания Autostrada , специалисты уже заканчивают работы в молдавской части русла реки и переходят к строительству на берегу. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме, ведь у строителей есть жесткий дедлайн.

В настоящее время построено 180 метров переправы и установлено 15 из 24 запланированных металлических опор. Каждая такая конструкция имеет восемь трубчатых элементов и три мощных ледореза, которые предохраняют мост во время зимнего льда.

Проезжая часть располагается на безопасной высоте около 11 метров над уровнем воды. Основание формируют из надежных металлических балок и железобетонных плит, на которые наносят специальную насечку для лучшего сцепления шин с покрытием.

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Строительство временного моста между Украиной и Молдовой. Фото: Автострада

Что это даст водителям и региону

Параллельно с мостом дорожники активно готовят подъездные пути. С украинской стороны уже почти готово 3 километра новой трассы, а следующим шагом станет обустройство съезда и подключение к дорожной сети соседней страны.

Запуск этого маршрута обеспечит прямое сообщение между Винницким и Молдавским городом Сороки. Это крайне важно именно сейчас, ведь пассажиропоток на этом направлении бьет рекорды: только за лето 2026 границу здесь пересекли более 2,25 миллиона раз.

" Временный мост создаст условия для возобновления строительства международного мостового перехода через Днестр длиной 1309 метров, – уточняют представители подрядчика.

Этот глобальный проект стартовал еще в 2021 году, но из-за полномасштабной войны его пришлось поставить на паузу. Фото: Автострада

Развитие пограничной инфраструктуры