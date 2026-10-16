Прямой путь в Молдову: новый мост через Днестр обещают открыть до конца года

Величественно смотрится мост между Украиной и Молдовой.
Как сообщает компания Autostrada, специалисты уже заканчивают работы в молдавской части русла реки и переходят к строительству на берегу. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме, ведь у строителей есть жесткий дедлайн.
В настоящее время построено 180 метров переправы и установлено 15 из 24 запланированных металлических опор. Каждая такая конструкция имеет восемь трубчатых элементов и три мощных ледореза, которые предохраняют мост во время зимнего льда.
Проезжая часть располагается на безопасной высоте около 11 метров над уровнем воды. Основание формируют из надежных металлических балок и железобетонных плит, на которые наносят специальную насечку для лучшего сцепления шин с покрытием.
Строительство временного моста между Украиной и Молдовой. Фото: Автострада
Что это даст водителям и региону
Параллельно с мостом дорожники активно готовят подъездные пути. С украинской стороны уже почти готово 3 километра новой трассы, а следующим шагом станет обустройство съезда и подключение к дорожной сети соседней страны.
Запуск этого маршрута обеспечит прямое сообщение между Винницким и Молдавским городом Сороки. Это крайне важно именно сейчас, ведь пассажиропоток на этом направлении бьет рекорды: только за лето 2026 границу здесь пересекли более 2,25 миллиона раз.
" Временный мост создаст условия для возобновления строительства международного мостового перехода через Днестр длиной 1309 метров, – уточняют представители подрядчика.
Этот глобальный проект стартовал еще в 2021 году, но из-за полномасштабной войны его пришлось поставить на паузу. Фото: Автострада
Развитие пограничной инфраструктуры
Украина активно расширяет логистические коридоры и по другим направлениям. На днях состоялось открытие нового моста через реку Тиса и общего пункта пропуска Белая Церковь – Сигету Мармацией на границе с Румынией.