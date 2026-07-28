Псевдоскорая с сиреной возила уклонистов к границе: на Буковине будут судить организатора схемы

О "медике" без пациентов рассказала Черновицкая окружная прокуратура. Его обвиняют в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу.

По данным следствия, за свои услуги организатор брал до 13,5 тысячи долларов с каждого клиента. Для конспирации он переоборудовал микроавтобус под карету экстренной медицинской помощи.

Две поездки по одному сценарию

Кроме внешнего оформления машины, затейливый мужчина использовал похожую атрибутику медперсонала службы медицинской помощи – одежду, медицинскую укладку и т.д. Он сам для прикрытия одевал форму медика, во время поездок использовал спецсигналы.

Сначала правоохранители разоблачили попытку переправки пятерых мужчин в феврале 2026 года. Организатор забрал пациентов из гостиницы в Киеве и отправился в направлении украинско-румынской границы.

Внешне этот мужчина в униформе работника экстренной медицинской помощи не отличался от настоящего медика. Фото: Черновицкая прокуратура

Чтобы не привлекать внимания, он приказал пассажирам выключить мобильные телефоны, одного из них усадил на переднее сиденье и переодел в медицинскую одежду.

На блокпостах водитель включал проблесковые маячки и сирену, пытаясь проехать без проверок.

Спецсигналы не помогли

На Буковине "чужой" автомобиль медицинской помощи правоохранители остановили фактически на въезде в пограничную зону. В ходе расследования выяснилось, что это был не первый рейс.

В ноябре 2025 года, по версии следствия, тот же мужчина организовал аналогичный маршрут для еще шести человек. Их доставили в район Красноильска, откуда они должны были пешком перейти границу по координатам, полученным через Telegram.

Правда, замысел не удался, поскольку тогда всех задержали пограничники в нескольких сотнях метров до государственной границы.

Хорошо задуманное дело с трансфером до границы фейковым спецтранспортом не удалось. Фото: Черновицкая прокуратура

Микроавтобус от ареста не спасли

После разоблачение схемы обвиняемый, как утверждают прокуроры, пытался избежать специальной конфискации транспортного средства, переоформив его на гражданскую жену. Однако суд наложил арест на микроавтобус.

По инкриминируемой статье Уголовного кодекса мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Окончательное решение по его вине примет суд, но к тому времени он только под подозрением.