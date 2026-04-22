"Авто для фронта" оказались призраком: как псевдоволонтеры выманили у военных миллионные суммы

В переданных в суд материалах говорится о том, что фигуранты дела предлагали вымышленные автомобили на продажу, нагло пользуясь доверием людей к волонтерскому движению и социальным сетям.

Разработанная схема было примитивной, но действовала безупречно. Фигуранты прикрывались гуманитарными миссиями и помощью ВСУ. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Читайте также Тема "гуманитарных" автомобилей обернулась 24 обысками в трех областях и столице

Схема под прикрытием помощи

В течение января – августа 2025 года участники группы размещали объявления в Facebook, в частности в сообществе "Авто для ВСУ". Клиентам предлагали машины по привлекательным ценам, создавая впечатление дешевых цен закупки и легального ввоза транспорта из-за рубежа.

Коммуникацию строили максимально убедительно: один участник представлялся волонтером, другой – таможенным брокером, еще один – перевозчиком. Для правдоподобности присылали фото и копии документов реальных волонтеров.

Читайте также Підприємець хотів продати гуманітарні авто: який за це може отримати термін

Как выманивали деньги

Потенциальным покупателям, а это преимущественно были военнослужащие ВСУ, сообщали, что авто уже направляется в Украину. Далее просили оплатить "сопутствующие расходы": растаможка, страхование, топливо или доставку, а также предоставить фото военного билета.

Против четырех подозреваемых обвинительный акт уже в суде, но это еще не вся "бригада". Фото: Офис Генпрокурора

После получения средств связь с "продавцами" исчезала. Ни один автомобиль потерпевшим так и не передали.

Масштаб ущерба и подозрения

Задокументировано более десятка эпизодов, в которых жертвами схемы стали 11 военнослужащих. Общая сумма ущерба достигает почти 1 млн грн. Все пострадавшие подали гражданские иски для возмещения ущерба.

На основании таких противозаконных деяний всем четырем фигурантам дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Читайте также Псевдоволонтер торговал в Одессе автомобилями для ВСУ: видео

Пятому участнику этого "коллектива" обвинения предъявить не удалось, потому что он в бегах. Однако это дело времени – того участника противоправных действий объявлен в розыск.

Что дальше

Дело будет рассматривать суд. В то же время, соответствии с законодательством, подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не доказана обвинительным приговором.