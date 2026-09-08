Пустая трасса в Украину: почему водители массово игнорируют участок автомагистрали А4 в Польше

Как сообщает портал forsal.pl ссылаясь на данные Генерального управления национальных дорог и автомагистралей Польши (GDDKiA), показатели трафика на этом отрезке кардинально отличаются от западных и центральных регионов. Хотя с 2020 года интенсивность движения здесь и выросла на 35 процентов, цифры все равно остаются скудными для дороги такого класса.

Восточную часть А4 открыли еще в конце 2013 года как главный маршрут для путешествий в Украину. Трасса упирается в пограничный переход "Корчева", однако большинство путешественников имеют совсем другие планы на маршрут.

Издание portalsamorzadowy.pl объясняет такую аномалию простой логистикой. Водители гораздо чаще едут через пункт пропуска "Медика", поскольку с украинской стороны этот путь обеспечивает более удобное и прямое сообщение со Львовом.

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" Автомагистраль А4, ведущая к Корчевой, просто не собирает весь транспорт, направляющийся в сторону Украины. Поэтому современная инфраструктура в большинстве своем простаивает без дела,– отмечают польские эксперты.

Трафик на такой дороге к украинской границе на МАПП "Корчева" должен быть мощнее, но водители почему-то выбрали пересечение через пункт пропуска "Медика". Фото: сайт portalsamorzadowy.pl

Пустой восток и перегруженный запад

Схожая ситуация с низким трафиком наблюдается и на других скоростных маршрутах. вдоль восточной границы Польши. На это существенно повлияла геополитическая ситуация и ограничение трансграничного движения.

К примеру, по трассе S22 в направлении России ежедневно проезжает около 1290 машин. На магистрали S19 у границы с Беларусью фиксируют примерно 1500 транспортных средств в день, что вдвое меньше показателей 2020 года.

Западная и центральная Польша буквально задыхаются от транспорта. Только вокруг Варшавы ежедневный трафик превышает 100 тысяч автомобилей, а на самых загруженных участках достигает 200 тысяч.

Около 100 тысяч водителей ежедневно пользуются дорогами в районах Катовице, Кракова и Труймяста. На фоне этих цифр восточный участок А4 действительно выглядит как безлюдный местный путь.