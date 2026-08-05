Путепровод на Рясное во Львове могут сдать в эксплуатацию уже в этом году, а не в следующем

О сегодняшнем состоянии строительства информирует ЛКП "Львовавтодор". Его работники выполняют бетонирование конуса путепровода на Рясне.

Уже бетонируется конус

На предприятии рассказали, что основной этап работ сейчас идет со стороны ул. Шевченко, где бетонируют конус путепровода. Этот конструктивный элемент укрепляет насыпь, защищает склон от размывания дождевыми водами и предотвращает его осыпание.

Перед началом бетонирование на участке выполнили подготовительные работы: сформировали склон, устроили песчаное и щебеночное основание.

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На строительной площадке параллельно продолжаются два разных операционных процесса – бетонирование и буронабивка. Фото: Львовавтодор

С двух сторон одновременно

Параллельно стройка продолжается и со стороны ул. Ковча. Здесь выполняют устройство и бетонирование буронабивных свай, формирующих фундамент будущего путепровода.



" Бетонирование конуса со стороны ул. Шевченко – важный этап в строительстве путепровода, который обеспечит устойчивость конструкции и ее надежность в дальнейшей эксплуатации, – отметил директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк.

Напомним, подготовительные работы по строительству дублирующего путепровода по ул. Ковча стартовала в марте. Новый путепровод будет иметь три полосы движения, велопышеходную зону и светофорное регулирование.

Есть все основания для финиша в этом году

Как отмечают в мэрии, этот проект должен ускорить движение транспорта по перегруженной ул. Шевченко и создать условия для реконструкции существующего аварийного моста.

Ориентировочный срок выполнения строительных работ – 11 месяцев. Впрочем, завершить их планируется до конца этого года.

Стоимость проекта составляет 106,8 млн грн. Строят мост с привлечением кредитных средств, ведь средства из городского бюджета направляют в поддержку Вооруженных Сил Украины.