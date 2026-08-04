Путепровод возле метро "Черниговская" станет одним из самых широких в Киеве: фоторепортаж

После реконструкции сооружение станет почти на 10 метров шире. У этой транспортной развязки будет восемь полос движения, трамвайные пути, велодорожки и безбарьерная инфраструктура.

О старте нового этапа реконструкции одного из важнейших транспортных узлов левобережного Киева рассказала на своей ФБ-странице компания "Автострада".

Восемь балок станут основой нового путепровода

На путепроводе мостостроители приступили к монтажу стальных балок пролетного строения. Именно они станут основой будущего мостового полотна, а завершить их установку планируют уже к середине августа.

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В компании Autostrada сообщили, что перед монтажом строители завершили строительство опор, установили временные опоры, опорные части и специальные монтажные леса. В целом проект предусматривает установку восьми стальных головных балок.

Фото: Autostrada

При монтаже между ними сразу монтируют стальные диафрагмы, обеспечивающие пространственную жесткость конструкции и равномерное распределение погрузки между всеми элементами пролетного строения.

Балки изготовили на собственном заводе

Все металлические конструкции производятся на заводе металлоконструкций Autostrada. Для их изготовления использовали толстолистовую сталь, специальные технологии сварки и многоуровневый контроль качества.

Работы выполнялись под научно-техническим сопровождением Института электросварки им. Е. О. Патона. Уже на строительной площадке отдельные секции балок были укрупнены на специальных стапелях перед окончательным монтажом.

Фото: Autostrada

После завершения установки балок строители перейдут к монтажу консольных элементов, армированию и бетонированию монолитной плиты проезжей части, устройству гидроизоляции и новому асфальтобетонному покрытию.

Путепровод станет шире и получит велодорожки

После капитальной реконструкции ширина путепровода увеличится почти на 10 метров – до 44,68 метра, а его длина составит 54 метра.

Новое сооружение будет иметь восемь полос для автомобильного движения, два трамвайных путей, широкие тротуары, велосипедные дорожки и полностью соответствовать современным требованиям безбарьерности.

Строительные работы ведутся круглосуточно. Если график не изменится, то автомобильное и трамвайное движение по путепроводу и Броварскому проспекту планируют возобновить уже в ноябре этого года, тогда как полностью завершить реконструкцию объекта должны в 2027 году.