Путешествия на автомобиле по Европе стали дороже: сколько стоят виньетки и платные дороги в 2026 году

В этом году сразу несколько государств проиндексировали стоимость виньеток и дорожных сборов. Как правило, в ЕС водителям доступны однодневные, недельные, десятидневные, месячные и годовые варианты, а в некоторых регионах даже специальные "выходные" виньетки.

Самые дешевые краткосрочные разрешения сегодня продаются в Болгарии – всего 7,70 евро за неделю (394 грн). А вот к самым дорогим традиционно относится Венгрия, где за 10-дневную виньетку придется выложить 6 900 форинтов (996 грн), сообщает экономический портал bankier.pl.

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На "цифру" перешли не все

Во многих популярных среди европейцев странах – Австрии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии и Болгарии – уже действует исключительно электронная система оплаты. При покупке онлайн необходимо безошибочно указать регистрационный номер автомобиля, страну регистрации и период действия. Подтверждение оплаты и электронный счет приходят на электронную почту.

Помимо официальных интернет-порталов, виньетки, как и раньше, можно приобрести в физических точках: на приграничных автозаправках, по почте, в специализированных магазинах у границы или через специальные терминалы самообслуживания.

ЧЕХИЯ

В Чехии в 2026 году виньетки подорожали, хотя повышение оказалось умеренным. Наиболее заметно выросла стоимость однодневной виньетки – примерно на 10%.

Стоимость для легковых автомобилей:

1 день – 230 крон (485 грн)

10 дней – 300 крон (632 грн)

1 месяц – 480 крон (1 012 грн)

1 год – 2570 крон (5 421 грн)

Однодневная виньетка действует не 24 часа, а до полуночи дня покупки.

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Для автомобилей на природном газе или биометане предусмотрена скидка 50%, для подключаемых гибридов – 75%.

Электромобили освобождены от оплаты, однако владельцы автомобилей с иностранной регистрацией обязаны заранее зарегистрировать машину через портал edalnice.cz.

Штраф за отсутствие виньетки может достигать 20 тысяч чешских крон (около 42 187 грн), но, как правило, штраф в пересчете на украинские деньги составляет около 3 580 – 4 774 грн.

Поскольку читатель уже хорошо ориентируется в конвертации евро, далее мы будем приводить только показатель в европейской валюте.

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СЛОВАКИЯ

Стоимость самых популярных виньеток в Словакии не изменилась. Повысились только цены на месячные и годовые разрешения.

Стоимость:

1 день – 8,10 евро

10 дней – 10,80 евро

1 месяц – 17,10 евро

1 год – 90 евро

Купить виньетку можно на сайте eznamka.sk. Владельцам автомобилей с прицепами следует быть внимательными: если масса автопоезда превышает 3,5 тонны, необходимо приобрести отдельную виньетку и для прицепа.

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АВСТРИЯ

Новые тарифы действуют в Австрии с декабря 2025 года.

Стоимость:

1 день – 9,60 евро

10 дней – 12,80 евро

2 месяца – 32 евро

1 год – 106,80 евро

При покупке двухмесячной или годовой электронной виньетки она начинает действовать только через 18 дней после оформления. Это правило не распространяется на одно- и десятидневные варианты.

Кроме того, отдельно оплачиваются некоторые туннели:

туннель Караванцы – 8,80 евро

туннель Бреннер – 12 евро

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СЛОВЕНИЯ

Цены на словенские виньетки остаются неизменными уже несколько лет, однако они, как и раньше, входят в число самых высоких в Европе.

Стоимость:

7 дней – 16 евро

1 месяц – 32 евро

1 год – 130,50 евро

Для крупных внедорожников, микроавтобусов и некоторых фургонов (категория 2B) стоимость удваивается – недельная виньетка стоит 32 евро.

Неправильный выбор категории автомобиля грозит штрафом в размере 300 евро (около 15 355 грн).

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ВЕНГРИЯ

В Венгрии стоимость виньеток выросла в соответствии с инфляцией.

Стоимость:

1 день – 5550 форинтов (802 грн)

10 дней – 6900 форинтов (996 грн)

1 месяц – 11 170 форинтов (1 613 грн)

1 год – 61 760 форинтов (8 921 грн)

Если водитель случайно выехал на платную автомагистраль без виньетки, у него есть один час, чтобы оплатить проезд онлайн.

В противном случае автоматически начисляется штраф. При оплате в течение 60 дней он составит 27 790 форинтов (4 014 грн). Позже сумма увеличится до 95 730 форинтов (13 827 грн).

Владельцам автодомов также следует быть внимательными: кемперы относятся к более дорогой категории D2. В этом случае однодневная виньетка стоит 7 890 форинтов (1 140 грн), а недельная – 10 040 форинтов (1 450 грн). Если выбрать неправильную категорию, придется заплатить дополнительный сбор: 15 530 форинтов (2 243 грн) при оплате в течение 60 дней или 49 190 форинтов (7 105 грн) позже.

Однодневная венгерская виньетка, как и чешская, действует до полуночи следующего дня, а не ровно сутки.

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БОЛГАРИЯ

Самые низкие тарифы среди самых популярных туристических направлений предлагает Болгария.

Стоимость:

1 день – 4,10 евро

выходные – 5,10 евро

7 дней – 7,70 евро

30 дней – 15,30 евро

Болгария остается единственной страной, где действует специальная виньетка выходного дня – с полудня пятницы до 23:59 воскресенья.

Виньетка требуется не только для автомагистралей, но и для большинства государственных дорог.

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Дополнительно оплачивается проезд по мостам через Дунай:

мост Видин – Калафат – 6,10 евро

мост Русе – Джурджу – 2 евро

Если масса автомобиля с прицепом превышает 3,5 тонны, необходимо приобрести вторую виньетку.

Штраф за отсутствие виньетки или ошибку в регистрационном номере автомобиля составляет около 153 евро.

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ХОРВАТИЯ

В Хорватии, как и раньше, действует классическая система оплаты через пункты взимания платы. Переход на безбарьерную систему Crolibertas перенесен на 1 марта 2027 года.

Стоимость проезда в одну сторону:

до Сплита – 29,80–30,50 евро

до Задара – 23,40–24,10 евро

до Риеки – 16,50–16,80 евро

ИТАЛИЯ

На большинстве итальянских автомагистралей продолжают работать пункты оплаты с билетной системой.

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При подъезде к шлагбауму важно выбирать правильную полосу:

белая – наличные и банковские карты;

синяя – только банковские карты;

желтая – только для автомобилей с транспондером.

Примеры стоимости маршрутов:

до Римини – 36–37,50 евро

до Сан-Ремо – 48,50 евро через Австрию или 58 евро через Тарвизио;

до Неаполя – 68–70 евро в одну сторону.

С 1 июня 2026 года в Италии действует обновленная программа Cashback del pedaggio. Если водитель застрянет в пробке из-за аварии или ремонта дороги, он сможет вернуть часть или даже полную стоимость проезда.

Полная компенсация предусмотрена при задержке более трёх часов. При ожидании от двух до трёх часов возвращается 75% стоимости, от одного до двух часов – 50%.

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ФРАНЦИЯ

Во Франции постепенно внедряется новая безбарьерная система оплаты Flux Libre. После проезда по такому участку водитель обязан оплатить дорогу в течение 72 часов.

За нарушение сроков оплаты предусмотрены следующие штрафы:

через 72 часа – 10 евро

через 15 дней – 90 евро

через 60 дней – 375 евро

Как видно, французские автомагистрали остаются недорогими. Средняя стоимость составляет 7,5–11 евро за 100 километров.