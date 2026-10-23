Путевка в прицепе с молоком: трансфер с огромным количеством "туристов" на фуре DAF границу не пересек

ФОТО: из материалов следствия |
Формирование группы с таким количеством желающих пересилиться в Молдову одному человеку не под силу
Редакция Авто24 в который раз напоминает: обещания организаторов подобных трансферов – это обман высшей категории и банальное криминальное обкрадывание доверчивых людей.
Как сообщают прокуратура и полиция Винницкой области, очередной незаконный рейс остановили в Одесской области возле села Маяки. Логистику обеспечивал 40-летний гражданин Молдовы, который за рулем грузовика DAF направлялся в пункт пропуска Старокозаче.
Фура шла под таможенными пломбами
Опломбированный полуприцеп под таможенным обеспечением должен был добавить перевозке внешнюю гарантию. Однако между 25 поддонами с молочной продукцией водитель обустроил тайники, где разместил десять пассажиров из разных областей Украины.
За такое экстремальное путешествие клиенты платили суммы, достойные роскошного круизного лайнера – от 3 до 16 тысяч долларов с человека. Сбор пассажиров организовал житель Винницкого района, который на собственном микроавтобусе подвез их на место пересадки в фуру.
" Это были жители Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Киевской и Львовской областей. Они доехали до границы вблизи села Маяки, где их и высадили из кузова полуприцепа, – отметили в Могилев-Подольском пограничном отряде.
Момент задержания и вручения подозрения перевозчику из Молдовы. Фото: из материалов следствия
Провал схемы и последствия для пассажиров
Во время обыска при силовой поддержке бойцов КОРД у водителя изъяли телефон, радиостанции для связи с клиентами, черновые записи и наличные деньги в разной валюте. У самих путешественников нашли совокупно 16 тысяч долларов, 2 тысячи евро и 4 тысячи гривен.
" Иностранцу объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу. Теперь водителю грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – прокомментировали событие в Департаменте стратегических расследований.
Неудачных туристов привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. После оформления протоколов всю компанию доставили в местный ТЦК и СП для дальнейшего выяснения обстоятельств, а второго организатора схемы активно разыскивают.