Путевка в прицепе с молоком: трансфер с огромным количеством "туристов" на фуре DAF границу не пересек

Редакция Авто24 в который раз напоминает: обещания организаторов подобных трансферов – это обман высшей категории и банальное криминальное обкрадывание доверчивых людей.

Как сообщают прокуратура и полиция Винницкой области, очередной незаконный рейс остановили в Одесской области возле села Маяки. Логистику обеспечивал 40-летний гражданин Молдовы, который за рулем грузовика DAF направлялся в пункт пропуска Старокозаче.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Фура шла под таможенными пломбами

Опломбированный полуприцеп под таможенным обеспечением должен был добавить перевозке внешнюю гарантию. Однако между 25 поддонами с молочной продукцией водитель обустроил тайники, где разместил десять пассажиров из разных областей Украины.

За такое экстремальное путешествие клиенты платили суммы, достойные роскошного круизного лайнера – от 3 до 16 тысяч долларов с человека. Сбор пассажиров организовал житель Винницкого района, который на собственном микроавтобусе подвез их на место пересадки в фуру.

" Это были жители Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Киевской и Львовской областей. Они доехали до границы вблизи села Маяки, где их и высадили из кузова полуприцепа, – отметили в Могилев-Подольском пограничном отряде.

Момент задержания и вручения подозрения перевозчику из Молдовы. Фото: из материалов следствия

Провал схемы и последствия для пассажиров

Во время обыска при силовой поддержке бойцов КОРД у водителя изъяли телефон, радиостанции для связи с клиентами, черновые записи и наличные деньги в разной валюте. У самих путешественников нашли совокупно 16 тысяч долларов, 2 тысячи евро и 4 тысячи гривен.

" Иностранцу объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу. Теперь водителю грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – прокомментировали событие в Департаменте стратегических расследований.

Неудачных туристов привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. После оформления протоколов всю компанию доставили в местный ТЦК и СП для дальнейшего выяснения обстоятельств, а второго организатора схемы активно разыскивают.