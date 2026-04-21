Пять цилиндров остаются: Audi адаптирует двигатель 25 TFSI к новым эконормам

В интервью изданию Autocar Autocar руководитель Audi Sport Рольф Михл подтвердил, что компания открыта к любым решениям, которые позволят оставить двигатель в линейке. Наиболее вероятным сценарием является преобразование 2,5-литрового турбодвигателя в гибридную силовую установку. Это позволит существенно снизить уровень выбросов CO2, что является критическим условием для сертификации новых автомобилей в Европе.

По словам специалистов, инженерам придется радикально переделать конструкцию двигателя, чтобы интегрировать электродвигатель и аккумулятор. Основной вызов заключается в сохранении баланса веса: добавление гибридных компонентов не должно негативно повлиять на управляемость компактных моделей серии RS.

Судьба RS3 на мировых рынках

Пока в Европе решается вопрос модернизации, рынки за пределами континента не почувствуют немедленных изменений. Audi планирует продолжать выпуск моделей RS3 и RS3 Sportback с традиционными рядными пятицилиндровыми двигателями для стран, где экологические требования остаются менее строгими. Это означает, что для американского и азиатского рынков классический звук и характер двигателя 2.5 TFSI останутся без изменений.

Однако успех европейской гибридизации может определить будущее этого агрегата в глобальном масштабе. Если Audi удастся создать эффективную гибридную систему, она может стать основой для следующего поколения спортивных моделей бренда, обеспечивая им необходимую мощность и соответствие современным экологическим трендам.

Сохранение пятицилиндрового двигателя является принципиальным вопросом для фанатов марки. Внедрение электрических компонентов – это вынужденный, но необходимый шаг для сохранения идентичности линейки RS. Хотя гибридизация добавит автомобилю массы, она также может обеспечить дополнительный мгновенный крутящий момент, что только улучшит динамику разгона в городских условиях.