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Пылающий броневик Новатор проехал 20 километров и спас экипаж от FPV-дрона

Бронированный автомобиль Новатор выдержал прямое попадание вражеского беспилотника и смог эвакуировать экипаж стрелкового батальона Нацполиции Черниговской области. Несмотря на сильный пожар машина преодолела значительное расстояние до безопасного места, сохранив жизнь всем бойцам.
Пылающий Новатор спас полицейских после удара FPV

ФОТО: Скриншот Авто24 |

Миссия выполнена, люди живы, но машина уже нетрудоспособна

Валентин Ожго
logo15 октября, 08:08
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Как сообщает компания "Украинская бронетехника", инцидент произошел во время выполнения логистической задачи, когда бронемашина подверглась атаке с воздуха. Экипаж заранее самостоятельно доработал систему пожаротушения в кузове, что помогло выиграть драгоценное время для ухода из-под обстрела.

За четыре месяца интенсивной эксплуатации этот автомобиль совершил почти сто крайне опасных боевых выездов. За это время выносливая техника пережила удары десяти вражеских FPV-дронов, постоянно работая фактически за пределом своего потенциала.

Машину активно использовали для сложной логистики на восточном направлении Бойцы доставляли на передовую горючее, аккумуляторные батареи и прочее критически важное имущество, отмечая удобство авто для точечных миссий.

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Технический потенциал и выносливость

Напомним, что отечественный броневик Новатор построен на усиленном шасси американского пикапа Ford F-550. Под капотом работает мощный 6,7-литровый турбодизель V8, который выдает 300 лошадиных сил и позволяет уверенно двигаться по бездорожью даже с тяжелой бронекапсулой.

Базовая защита машины выдерживает обстрел из стрелкового оружия и в очередной раз подтвердившееся на практике подрывы на минах. Этот потенциал живучести в очередной раз доказан в опубликованном видео, снятом с квадрокоптера подразделения (ведео см. ниже).

Ребят уберег, но сам

На "Новаторах" подразделение работает с 2024 года. Бойцы отмечают удобство автомобиля для выполнения сложных логистических операций.

В тот рейс охвачен огнем бронеавтомобиль "Новатор" покидал зону боевых позиций. Он прошел почти 20 км, чтобы доставить экипаж стрелкового батальона Нацполиции в Черниговской области к месту дислокации. Все полицейские остались в живых.

К сожалению, автомобиль был уничтожен. Но во время своего последнего выезда он выполнил главную задачу– спас экипаж и довез его в безопасное место.

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