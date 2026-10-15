Пылающий броневик Новатор проехал 20 километров и спас экипаж от FPV-дрона

Как сообщает компания "Украинская бронетехника", инцидент произошел во время выполнения логистической задачи, когда бронемашина подверглась атаке с воздуха. Экипаж заранее самостоятельно доработал систему пожаротушения в кузове, что помогло выиграть драгоценное время для ухода из-под обстрела.

За четыре месяца интенсивной эксплуатации этот автомобиль совершил почти сто крайне опасных боевых выездов. За это время выносливая техника пережила удары десяти вражеских FPV-дронов, постоянно работая фактически за пределом своего потенциала.

Машину активно использовали для сложной логистики на восточном направлении Бойцы доставляли на передовую горючее, аккумуляторные батареи и прочее критически важное имущество, отмечая удобство авто для точечных миссий.

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Технический потенциал и выносливость

Напомним, что отечественный броневик Новатор построен на усиленном шасси американского пикапа Ford F-550. Под капотом работает мощный 6,7-литровый турбодизель V8, который выдает 300 лошадиных сил и позволяет уверенно двигаться по бездорожью даже с тяжелой бронекапсулой.

Базовая защита машины выдерживает обстрел из стрелкового оружия и в очередной раз подтвердившееся на практике подрывы на минах. Этот потенциал живучести в очередной раз доказан в опубликованном видео, снятом с квадрокоптера подразделения (ведео см. ниже).

Ребят уберег, но сам

На "Новаторах" подразделение работает с 2024 года. Бойцы отмечают удобство автомобиля для выполнения сложных логистических операций.

В тот рейс охвачен огнем бронеавтомобиль "Новатор" покидал зону боевых позиций. Он прошел почти 20 км, чтобы доставить экипаж стрелкового батальона Нацполиции в Черниговской области к месту дислокации. Все полицейские остались в живых.

К сожалению, автомобиль был уничтожен. Но во время своего последнего выезда он выполнил главную задачу– спас экипаж и довез его в безопасное место.